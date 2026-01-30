برشلونة يستثمر "علامته التجارية" في مشروع عقاري ضخم

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مالي ضخم مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقضي باستخدام العلامة التجارية للنادي في مشروع عقاري فاخر بمدينة دبي، في خطوة غير مسبوقة من حيث طبيعتها في تاريخ النادي الكتالوني.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الاتفاق يتضمن إنشاء مجمع سكني متكامل يضم مباني وشققا فاخرة ومرافق خدمية، تحمل جميعها هوية نادي برشلونة وشعاره، على غرار مشاريع مشابهة نفذتها أندية أوروبية أخرى في الإمارة نفسها.

وأشارت التقارير إلى أن النادي حصل بالفعل على دفعة مالية مقدمة، فيما قد تتجاوز قيمة العائدات السنوية للاتفاق 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولارات)، على أن يمتد لعدة أعوام.

أبعاد تسويقية ورياضية

ومن المنتظر، إذا اعتمد الاتفاق رسميا، أن يظهر شعار المشروع على الجزء الخلفي من قميص برشلونة في المسابقات المحلية ابتداء من الموسم المقبل، بدلا من شعار منظمة "يونيسف" (UNICEF) الذي ارتبط بالنادي لسنوات.

أما في منافسات دوري أبطال أوروبا، فسيستمر الالتزام بوضع إعلان ذي طابع إنساني، يتمثل في شعار مؤسسة برشلونة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الجمعية العمومية لأعضاء النادي، وهي خطوة تأجلت إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، بعد أن كان من المقرر عقد جمعية استثنائية قبل موعد الاقتراع.

التحديات الاقتصادية

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه برشلونة إلى تعزيز موارده المالية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها خلال السنوات الأخيرة، ومساعيه للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا قد زار دبي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على هامش مشاركته في حفل جوائز "غلوب سوكر"، وبقي هناك عدة أيام، في زيارة تزامنت مع تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق.

يعكس الاتفاق توجه برشلونة نحو استغلال علامتها التجارية عالميا خارج الإطار الرياضي التقليدي، في خطوة تحمل مكاسب مالية واضحة، لكنها قد تفتح في المقابل نقاشا واسعا بين جماهير النادي حول هوية برشلونة وحدود توظيفها تجاريا.