مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفا على نظيره الخلود على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الخلود اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 17 مباراة، ويعاني تراجعا واضحا في النتائج، إذ خسر أربعا من مبارياته الخمس الأخيرة، وكان آخرها الهزيمة أمام الاتفاق بنتيجة 2-1.

في المقابل، يحتل النصر المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، ويطمح لمواصلة الضغط على فرق المقدمة. وحقق الفريق فوزا مهما في الجولة الماضية خارج أرضه على حساب ضمك بنتيجة 2-1، رغم تذبذب نتائجه في الأسابيع الأخيرة.

موعد مباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن

تقام مباراة النصر والخلود اليوم الجمعة 30 يناير / كانون الثاني بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف (18:30) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

تبث المباراة عبر الثمانية

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة النصر المحتملة

بينتو، الغانم، مارتينيز، سيماكان، سعد الناصر، ساديو ماني، بروزوفيتش، الخيبري، كومان، فيليكس ورونالدو.

تشكيلة الخلود المحتملة

كوزّاني، غيومبير، بيناس، الشهري، ندورام، راميرو، بابهير، صولان، عبد العزيز ومحمد صوّان.

نجوم تحت المجهر

يعتمد الخلود بشكل أساسي على مهاجمه راميرو إنريكي، الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

أما النصر، فيضم كوكبة من الأسماء الهجومية البارزة، يتقدمهم كريستيانو رونالدو المتصدر المشترك لقائمة الهدافين بـ16 هدفا، إلى جانب جواو فيليكس الذي يحتل المركز الخامس بـ13 هدفا.

تاريخ المواجهات

تشير المواجهات الثلاث الأخيرة بين الفريقين إلى أفضلية واضحة للنصر، الذي حقق الفوز في مباراتين، مقابل تعادل وحيد، وكان آخر لقاء بينهما في سبتمبر/أيلول 2025 وانتهى بفوز النصر 2-0.

أرقام وإحصاءات

على ملعبه، سجل الخلود هذا الموسم 12 هدفا (48% من إجمالي أهدافه) واستقبل 19 هدفا، بمعدل تهديفي بلغ 1.33 هدفا في المباراة، مقابل 2.11 هدفا مستقبلا، ليعد من أضعف الفرق دفاعيا على أرضه.

في المقابل، سجل النصر خارج ملعبه 19 هدفا واستقبل 10 أهداف، بمعدل 2.11 هدفا مسجلا و1.11 هدفا مستقبلا في المباراة، ما يضعه ضمن أفضل أربعة فرق هجوميا ودفاعيا خارج الديار.

وشهدت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين معدلات تهديف مرتفعة، إذ انتهت مباراتان بتسجيل أربعة أهداف أو أكثر.

مؤشرات لافتة