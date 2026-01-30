الجدول الكامل لمباريات ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي

أجريت -الجمعة- بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية قرعة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي 2025-2026.

وكانت أندية أولمبيك ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي وميتييلاند الدنماركي وريال بيتيس الإسباني وبورتو وسبورتنغ براغا البرتغاليين

وفرايبورغ الألماني وروما الإيطالي، تأهلت مباشرة لدور الـ16 في المسابقة، بعدما تواجدت في المراكز الثماني الأولى بمرحلة الدوري.

النتائج الكاملة لقرعة ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي

باوك اليوناني ضد سيلتا فيغو الإسباني

ليل الفرنسي ضد ريد ستار الصربي

باناثانيكوس اليوناني ضد فيكتوريا بلزن التشيكي

فنربخشه التركي ضد نوتنغهام فورست الإنجليزي

لودوجوريتس رازاغراد البلغاري ضد فرينكفاروش المجري

سيلتيك الأسكتلندي ضد شتوتغارت الألماني

دينامو زغرب الكرواتي ضد جينك البلجيكي

بران النرويجي ضد بولونيا الإيطالي

وتنص قواعد البطولة بنظامها الجديد على تأهل الأندية الثمانية الأولى في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتواجه الفرق الحاصلة على المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين في ملحق فاصل بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل من بينها 8 أندية لتنضم إلى الثمانية المتأهلين سلفا وتكتمل عقد فرق ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب للملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب يوم 19 فبراير/شباط القادم، فيما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.

يشار إلى أنه تم تقسيم الأندية في القرعة لمجموعتين من المركز التاسع إلى السادس عشر، ومن السابع عشر للرابع والعشرين، بحيث تستفيد الأندية الأولى من إجراء مباريات الإياب على ملعبها.

يذكر أن المباراة النهائية سوف تقام في 20 مايو/أيار القادم بمدينة إسطنبول التركية.