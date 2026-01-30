أرتيتا سعيد ببقاء "ميسي الجديد" في أرسنال

أثنى المدير الفني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا على الموهبة الصاعدة ماكس دومان، البالغ من العمر 16 عاما، عقب توقيعه اتفاقية عقد احترافي مع النادي، مشبها إياه بالأسطورة ليونيل ميسي.

وأكد أرتيتا أن النادي يمتلك موهبة استثنائية يحتاج إلى العمل عليها وتطويرها بشكل يومي، نظرا لما يملكه اللاعب من إمكانات هائلة.

وأبدى المدرب الإسباني إعجابه الشديد بما قدمه دومان في سن مبكرة، موضحا أن ما حققه اللاعب بعمر 15 عاما أمر نادر لم يشهده من قبل، إلا في حالات قليلة جدا، في إشارة إلى تجارب مشابهة داخل نادي برشلونة.

كما أشاد بشخصية اللاعب، وقدرته على التعامل بثبات مع المباريات الكبيرة، والأجواء الجماهيرية الصعبة، والمنافسين الأقوياء، معتبرا أن هذه الصفات تمثل جودة استثنائية للاعب في هذا العمر.

وشدد أرتيتا على أهمية البيئة المحيطة باللاعب الشاب، مؤكدا أن التواصل المستمر مع عائلته كان إيجابيا ومثمرا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا مشتركا بين النادي واللاعب لبناء مسيرة مهنية مميزة، في ظل ثقة العائلة بمشروع أرسنال، والشعور بمسؤولية كبيرة تجاه تطويره كنموذج ناجح من خريجي الأكاديمية الذين شقوا طريقهم نحو الفريق الأول.