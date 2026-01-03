كأس السوبر الإسباني 2026.. جدول المباريات والقنوات الناقلة

بمشاركة 4 فرق تستعد مدينة جدة في السعودية لاستضافة منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 2026 في نسخة تختلف عن النسخ السابقة.

ويسعى نادي برشلونة إلى الاحتفاظ باللقب، لكنْ عليه التغلب على منافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

متى ستقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2026؟

ستبدأ منافسات كأس السوبر يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري في منافسة أصبحت من كلاسيكيات كرة القدم في فصل الشتاء.

نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيك بلباو الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني، وتنطلق المباراة على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

نصف النهائي الثاني: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، الخميس 8 يناير/كانون الثاني، وتنطلق المباراة على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

النهائي: الأحد 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

ستقام المباريات الثلاث جميعها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2026

سيكون تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لكأس السوبر الإسباني 2026 في منطقة الشرق الأوسط.

الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني

يتأهل بطل ووصيف الدوري الإسباني إلى جانب بطل ووصيف كأس الملك، وتتنافس الفرق الأربعة عبر نصفي نهائي يليهما النهائي.

برشلونة

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

أتلتيك بلباو

الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني 2026

ارتفع إجمالي الجوائز المالية من 19.65 مليون يورو في النسخة الماضية إلى 23 مليون يورو في النسخة الحالية.

وفي النسخة السابقة عام 2025 حصل برشلونة الفائز باللقب على 9 ملايين يورو (6 ملايين كمبلغ ثابت، ومليون يورو بعد الوصول إلى النهائي، ومليونا يورو إضافيان مكافأة للبطولة).