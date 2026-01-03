مصر ضد بنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس أمم أفريقيا (7 ألقاب)، نظيره البنيني في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتصب الترشيحات في مصلحة منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، في ظل مشواره المثالي خلال دور المجموعات، وخبرة لاعبيه الكبيرة في الأدوار الإقصائية، مقارنة بمنتخب بنين الذي لم يسبق له تجاوز دور ربع النهائي في مشاركاته الأربع السابقة بالبطولة.

موعد مباراة مصر ضد بنين في كأس أفريقيا

تقام مباراة مصر وبنين يوم الاثنين 5 يناير/كانون الثاني 2025، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00)، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بنين

beIN Max 1

كما يمكن متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

سبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك في نسخة 2010 بأنغولا، ضمن دور المجموعات، حين فاز المنتخب المصري بنتيجة 2-0، في طريقه للتتويج باللقب. وسُجل الهدف الأول عبر هدف عكسي في الدقيقة 47، قبل أن يعزز المصري محمد ناجي "جدو" النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، في البطولة التي أنهاها هدافًا برصيد 5 أهداف.

وعلى صعيد المواجهات خارج البطولة القارية، لم يسبق لمنتخب بنين أن حقق الفوز على مصر، إذ تفوق الفراعنة بنتيجة 4-1 في القاهرة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2006، بعد تعادل المنتخبين 3-3 في لقاء الذهاب الذي أُقيم في بنين.

طموح بنين ومفاجأة 2019

في المقابل، يتطلع منتخب بنين إلى تكرار مفاجأته التاريخية في نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر، عندما أطاح بالمنتخب المغربي من دور ثمن النهائي بركلات الترجيح (4-1)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. قبل أن يودع البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام السنغال بهدف وحيد سجله ساديو ماني.

التشكيلة المحتملة لمنتخب مصر

محمد الشناوي، محمد هاني، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، تريزيغيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

التشكيلة المحتملة لمنتخب البنين

دانجينو، أيورو، تيجاني، فيردون، روش، صامادو، حسن، توزين، دوكو، أولايتان ومونيي.