مانشستر سيتي ضد تشلسي في الدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تتصدّر مواجهة مانشستر سيتي وضيفه تشلسي قائمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في لقاء يحظى بترقّب واسع بالنظر إلى موقع الفريقين في جدول الترتيب وأهمية النقاط.

ويستضيف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فريق تشلسي الذي تراجع إلى المركز الخامس بـ30 نقطة، بعد أن كان قريبا في وقت سابق من منافسة أرسنال على الصدارة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ليفربول يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتعثر مجددا بالدوري الإنجليزي list 2 of 2 تشلسي ينفصل عن ماريسكا وترشيح 5 مدربين لخلافته end of list

ويدخل فريق المدرب بيب غوارديولا المباراة واضعا نصب عينيه تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة المتصدر وتشديد الضغط عليه، خاصة بعد إهداره نقطتين في الجولة الماضية بتعادله السلبي أمام سندرلاند.

ويعوّل سيتي في هذه المواجهة على نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا، لقيادة الفريق نحو انتصار جديد يعزز حظوظه في سباق اللقب.

في المقابل، يعيش تشلسي فترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على أرضه أمام بورنموث واكتفى بالتعادل 2-2 في الجولة ذاتها، نتيجة عجلت بقرار إدارة النادي اللندني إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 7 مباريات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ما زاد من حدة الضغوط قبل مواجهة مانشستر سيتي.

موعد مباراة تشلسي ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة السيتي ضد تشلسي الأحد 4 يناير/كانون الثاني 2026 بملعب الاتحاد (مانشستر).

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) مساء بتوقيت لندن، الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة سيتي وتشلسي بالبريميرليغ

bein sports 1 (تعليق عصام الشوالي)

beIN 4K

beIN SPORTS EN 1

DAZN 1

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة في تغطية حية عبر موقع الجزيرة نت.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشلسي

تحمل المواجهات المباشرة بين الفريقين تاريخا طويلا، إذ التقيا في 180 مباراة بمختلف المسابقات، يتفوق خلالها تشلسي بـ71 انتصارا مقابل 67 فوزا لمانشستر سيتي. وعلى ملعب الاتحاد، تميل الكفة لأصحاب الأرض، الذين حققوا 43 فوزا في 88 مواجهة، مقابل 27 انتصارا لتشلسي.

وفي إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، التقى الفريقان في 152 مباراة، فاز تشلسي في 59 منها، مقابل 53 فوزا لمانشستر سيتي، في حين انتهت 40 مباراة بالتعادل.

أبرز الأرقام

يتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند مشهد مانشستر سيتي هذا الموسم، كأكثر اللاعبين مشاركة بـ19 مباراة (1647 دقيقة)، إلى جانب تصدره قائمة الهدافين بـ19 هدفا.

إعلان

أما في تشلسي، فيُعد الحارس روبرت سانشيز الأكثر مشاركة بـ19 مباراة (1625 دقيقة)، في حين يتصدر جواو بيدرو قائمة هدافي الفريق بـ6 أهداف.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وهو ما يمنح كتيبة غوارديولا أفضلية نسبية قبل مواجهة الأحد، رغم إدراكها صعوبة المهمة أمام منافس تقليدي.

التشكيلة المحتملة للسيتي

دوناروما، نونيز، غفارديول، دياش، أوريلي، رايندارس، سيلفا، رودري، فودين، شرقي وهالاند.

التشكيلة المحتملة لتشلسي

سانشيز، أشيامبونغ، شالوباه، فوفانا، غوستو، إينزو، ريسي جيمس، إيستيفاوو، بالمر، غارناتشو وبيدرو.