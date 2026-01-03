لامين جمال يشعل أجواء ديربي كتالونيا بتعليق مثير

أشعل لامين جمال أجواء ديربي كتالونيا بتعليق مثير كعادته قبل المباريات المهمة، ومنها الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ويتسم لامين جمال نجم برشلونة بعادة خاصة في مسيرته الكروية القصيرة تتمثل في الترويج للمباريات الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتلقف جمهور كرة القدم منشوراته فيها بالتعليقات وإعادة النشر على مستوى العالم في الليلة التي تسبق المباراة.

وتُعد مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول أحدث مواجهة حظيت بهذا الاهتمام، ويفسر البعض منشورا لجمال على إنستغرام بأنه جاء ردا على تصريحات بير ميلا لاعب إسبانيول، قبل رد مثير للجدل خلال مقابلة صحفية.

لامين جمال يشعل أجواء ديربي كتالونيا

وتُعد مباريات الديربي مشتعلة في كل الأحوال، لكنّ الأجواء العدائية من المتوقع أن تتزايد مع عودة حارس برشلونة الحالي خوان غارسيا إلى ملعب كورنيلا دي يوبريجات معقل فريقه السابق إسبانيول لأول مرة منذ انتقاله إلى الغريم.

وقبل المباراة سئل ميلا عن اللاعب الذي يميل إلى معاملته بشكل حاد، ما بين غارسيا ولامين جمال، فاختار الأخير بنبرة ساخرة.

لامين جمال يرد على ميلا

وبعد ساعات من تعليق ميلا -الذي أصبح عنوانا رئيسيا للأخبار- نشر جمال على إنستغرام قصة مصورة له وهو يحتفل بهدف حاسم سجله في الفوز 2-0 في ملعب إسبانيول الموسم الماضي، في حين كانت الصورة الثانية تُظهر زاوية أخرى لاحتفاله معلقا "أتطلع للعودة"، حسبما نقلت صحيفة "فوتبول إسبانيا".

ولعل أشهر مثال على استخدام جمال (18 عاما) أسلوبا روائيا في تغطية المباريات الكبرى كان قبل مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 عندما واجه منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي، ردا على تصريح أدريان رابيو لاعب خط وسط فرنسا بأنه "يتعين عليه بذل المزيد"، لينشر لامين جمال قائلا "لا تتحدث إلا عندما يحين وقت إعلان الفوز"، وبعد الانتصار الإسباني نشر قصة أخرى كتب فيها "مات الملك" على طريقة لعبة الشطرنج.

تعليقات لامين جمال "ساعدت" بهزيمة ريال مدريد

وفي الموسم الحالي أثار لامين جمال غضب ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو خلال بث مباشر ظهر فيه واتهم المنافس بـ"سرقة المباريات"، وخرج ريال مدريد منتصرا بالكلاسيكو، واعترف تيبو كورتوا حارس مدريد بأن تعليقات لامين جمال ساعدت فريقه على الفوز.