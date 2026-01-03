لامين جمال يتلقى هدية فاخرة بقيمة 340 ألف دولار

حصد لامين جمال، جناح برشلونة والمنتخب الإسباني، جائزة "مارادونا" خلال حفل غلوب سوكر في دبي، تقديرًا لمهاراته الاستثنائية بوصفه لاعبا شابا واعدا.

وأقيم الحفل بحضور نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، والمقاتل حبيب نورمحمدوف، ولاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد ضد بيتيس.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد بيتيس.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة list 2 of 2 راموس يخطط لشراء ناديه السابق إشبيلية end of list

ويعد هذا التكريم إضافة إلى إنجازات جمال السابقة بعد أن توج مؤخرًا أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني، ليعزز مكانته باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وعلاوة على الجائزة، حصل جمال على ساعة فاخرة من طراز "جاكوب إند كو بوغاتي توربيون"، تقدر قيمتها بحوالي 340 ألف دولار. وتتميز الساعة بمحاكاة مصغرة لوحدة محرك W16 لسيارات بوغاتي، تتحرك على غرار المحرك الحقيقي عند الضغط على زر، في تصميم محدود للغاية لا يتجاوز 250 قطعة في العالم.

وقال لامين جمال بعد تسلمه الجائزة: "العام الماضي كنت الطفل الذي بدأ للتو، أما الآن فهناك ضغط كلاعب مهم في النادي والمنتخب، والحمد لله أن كل شيء سار على ما يرام". وأضاف بروح الدعابة عند سؤاله عن شخصيته: "لا شيء، في بيتي والدتي هي التي تقرر".

هذا التكريم يؤكد أن لامين جمال ليس مجرد موهبة واعدة، بل أصبح أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في كرة القدم، مع مستقبل مشرق ينتظره على مستوى الأندية والمنتخبات.