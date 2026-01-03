كيف سيحل مدرب ريال مدريد معضلة غياب مبابي؟

قال تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن فريقه سيكون عليه إيجاد الحلول بدون مهاجمه الفرنسي المتألق كيليان مبابي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ريال مدريد سيواجه ريال بيتيس غدا الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، والذي يبتعد بفارق 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة في سباق الفوز باللقب.

لكن الفريق سيخوض أولى مبارياته في عام 2026 بدون مبابي، الذي سجل 29 هدفا ويعاني من إصابة في ركبته اليسرى.

ولم يتأكد موعد عودته بعدُ، لكن ألونسو قال في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد "سنواصل العمل على تحديد إطار زمني لعودته، لكن الأمر يعتمد على حالته وما يشعر به، سنبذل قصارى جهدنا ليعود إلينا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "متى سيحدث ذلك؟ هذا هو السؤال، لا أعلم متى، ربما يمكنني إعطاء إجابة بشأن ذلك في المؤتمر الخاص بالمباراة المقبلة".

وتابع ألونسو "نقيم كل مباراة وحالة كل لاعب ثم نتخذ قراراتنا بناء على ما نحتاج، بالنسبة لمبابي سنرى إلى أي مدى تتقدم حالته وسنحاول إعادته قريبا".

وعن الحلول المطلوبة لتعويض غياب النجم الفرنسي الدولي، قال ألونسو "يجب علينا إيجاد أفضل حل لذلك معا".

وتعرض ألونسو لضغوط كبيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب تذبذب أداء ريال مدريد، ولا يزال مستقبله على المحك في الأسابيع المقبلة.

ومن النقاط المضيئة تألق المهاجم البرازيلي رودريغو في نهاية عام 2025، وألونسو يريد منه الاستمرار على المنوال نفسه.

وقال ألونسو "قدّم مباريات جيدة جدا في نهاية العام.. نحن بحاجة إليه مثل الجميع. لتعويض غياب كيليان لدينا خيارات مختلفة، ورودريغو أحدها".