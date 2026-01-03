شاهد.. لحظات إنسانية في معسكر المنتخب المغربي

قبيل مباراتهم في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، أتيحت الفرصة للاعبي المنتخب المغربي للتفاعل مع أطفال من دار الأيتام خلال حصة تدريبية يوم السبت.

حضر عددٌ من أطفال دار الأيتام إلى الملعب رقم واحد في مجمع محمد السادس بمدينة سلا، شمال الرباط، لمشاهدة تدريبات "أسود الأطلس" استعدادا لمواجهة تنزانيا الأحد.

وخلال الدقائق الـ15 الأولى المخصصة للصحافة، أجاب نصير مزراوي وياسين بونو، اللذين حلا محل عز الدين أوناحي، على أسئلة الصحفيين.

بعد ذلك، تبادل أشرف حكيمي ولاعبو المنتخب المغربي التحية مع أطفال دار الأيتام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وصافح اللاعبون الجميع بابتسامات عريضة، ووقع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد على القمصان والتقط صورا تذكارية، وكذلك فعل مزراوي.

بعد تصدر مجموعته (فوزان وتعادل)، يبدأ المنتخب المغربي مشوارًا جديدا غدا الأحد حيث لا مجال للأخطاء.

وفي مؤتمر صحفي، وجّه وليد الركراكي تحذيرا للاعبين قائلاً "لقد وصلنا إلى دور الـ16، إنها منافسة جديدة. ليس لدينا خيار آخر؛ إذا أردنا الاستمرار، علينا الفوز بهذه المباراة، نعرف تنزانيا جيدا، وسنلعب بكل تواضع واحترام لهذا الفريق، ستكون مباراة صعبة كالعادة".

وأكد المدرب المغربي أن كأس الأمم الأفريقية هذه تُعنى بـ"التواضع"، موضحًا "الجميع يعتبرنا المرشحين الأوفر حظا، والجميع يقول إن عدم فوزنا باللقب يُعدّ فشلا، وإن لم نفز بها بسهولة فهو فشلٌ أيضا. مهمتي، إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين، هي أن نبقى متواضعين ونتذكر لماذا لم يفز المغرب بكأس الأمم الأفريقية منذ 50 عامًا".

وأوضح الركراكي "لم نفز بها لأننا افتقرنا إلى التواضع في بعض مراحل البطولة. لن نصل إلى هذه المرحلة. لذا، سنحترم المنتخب التنزاني الذي تأهل ويُطوّر مستواه الكروي".

وتابع "لديهم منتخب كبير ولاعبون محليون مميزون، ولهذا السبب وحده لن تكون المباراة سهلة. لا توجد فرق سهلة؛ سنلعب وفقًا لنقاط قوتنا حتى لا نمنحهم فرصة لتحقيق مفاجأة".