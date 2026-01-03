راموس يخطط لشراء ناديه السابق إشبيلية

أفاد موقع "فوتبول إسبانيا" بأن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق دخل في مفاوضات للاستحواذ على ناديه السابق إشبيلية.

وقالت الصحيفة الإسبانية "دياريو آس" إن راموس "بدأ اتصالات أولية" للاطلاع على وضع النادي تمهيدًا لاحتمالية أن يصبح مستثمرًا فيه.

وبحسب تقارير فإنّ الوضع المالي لنادي إشبيلية قد ثبّط عزيمة المستثمرين الأميركيين اللذين عرضا في البداية 3 آلاف و400 يورو للسهم الواحد، لكنهما الآن لا يعرضان سوى ألفين و700 يورو.

ودفعت عملية التدقيق المالي المستثمرين الأميركيين المحتملين، أنطونيو لابي وفيدي كوينتيرو، إلى خفض عرضهما، مما قد يسهّل استثمار راموس.

ومن المرجّح أن يصبح راموس مستثمرا بحصة أقلية، وهو يقود مجموعةً قدّمت بالفعل عرضا للمساهمين، يُقال إنه الأعلى حتى الآن.

وسيتولى راموس الإشراف العام على الصفقة، بدعم من مجموعة استثمارية كبرى، وهو ما يعكس الجمع بين حضور النجم الرمزي وخبرته الطويلة في كرة القدم الأوروبية، إضافة إلى دوره كواجهة للمشروع الاستثماري.

إشبيلية يعاني من ضائقة مالية

يُعدّ نادي إشبيلية رمزا للدوري الأوروبي إذ فاز باللقب 7 مرات بما في ذلك 3 انتصارات متتالية بين عامي 2014 و2016.

لكن في السنوات الأخيرة، عانى الفريق الإسباني من أجل مجاراة عمالقة كرة القدم مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أندية أخرى مثل ريال بيتيس وأتلتيك بلباو وفياريال.

في موسم 2024-2025، أنهى إشبيلية الدوري في المركز الـ17 وتجنّب الهبوط بصعوبة بالغة في حين واجه أيضا مشاكل مالية.

وفي منتصف هذا الموسم، يحتل الفريق، الذي يديره ماتياس ألميدا، المركز العاشر في الدوري الإسباني، لكنه لا يزال متقدما بـ5 نقاط عن منطقة الهبوط.

راموس دون ناد

قلب دفاع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرجيو راموس، لا يلعب حاليًا لأي نادٍ بعد رحيله عن مونتيري المكسيكي.

ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك احتمال انتقاله المفاجئ إلى مانشستر يونايتد.

ويُعتبر راموس، البالغ من العمر 39 عامًا، أحد أفضل المدافعين في العقدين الماضيين إذ قضى 16 عامًا في ريال مدريد، وهي الفترة التي ساهم خلالها في فوز الفريق الملكي بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و5 ألقاب في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.