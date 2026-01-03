ريال مدريد ضد بيتيس.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيسعى ريال مدريد إلى بدء عام 2026 بداية إيجابية عندما يستضيف ريال بيتيس في ملعب البرنابيو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الميرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، في حين يحتل ريال بيتيس المركز السادس متقدما بـ5 نقاط على سيلتا فيغو صاحب المركز السابع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بيتيس في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبيتيس الأحد 4 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب برنابيو في العاصمة مدريد.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبيتيس عند الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت مصر، والسابعة والربع مساء (19:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بيتيس

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة تغطية المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويملك ريال مدريد سجلا من 13 فوزا و3 تعادلات وهزيمتين من أصل 18 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، مما يجعله في المركز الثاني في الترتيب، بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب برشلونة.

وأنهى فريق تشابي ألونسو عام 2025 بـ3 انتصارات متتالية، حيث تغلب على ألافيس وإشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، إلى جانب فوزه 3-2 على نادي تالافيرا في كأس الملك.

وفي غضون ذلك، أنهى ريال بيتيس عام 2025 بفوز ساحق 4-0 على خيتافي، وحقق الفوز في 3 من مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات.

وحصد فريق المدرب مانويل بيليغريني 28 نقطة من مبارياته الـ17 الافتتاحية للموسم، مما جعله يحتل المركز السادس في الدوري، متقدما بـ5 نقاط على سيلتا فيغو صاحب المركز السابع و5 نقاط على إسبانيول صاحب المركز الخامس.

ولم يخسر ريال بيتيس سوى 3 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن 7 تعادلات أكسبته نقاطا عززت مركزه في جدول الترتيب.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد

كورتوا، فالفيردي، هويسن، روديغر، كاريراس، بيلينغهام، تشواميني، غولر، رودريغو، غارسيا، فينيسيوس.

التشكيلة المحتملة لريال بيتيس

فاليس، بيليرين، ناتان، بارترا، غوميز، ديوسا، روكا، أنتوني، فورنالس، رويبال، هيرنانديز.