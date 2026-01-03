الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

ينزل الهلال ضيفًا ثقيلًا على ضمك، في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) لموسم 2025-2026.

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز اللقاء المرتقب الذي يجمع ضمك، صاحب المركز الـ14 برصيد 9 نقاط من فوز واحد و6 تعادلات و4 هزائم، مع الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويطمح إلى استثمار الخسارة الأولى لغريمه النصر في هذه الجولة، من أجل تحقيق الفوز وانتزاع صدارة الدوري.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

تقام مباراة ضمك والهلال غدا الأحد بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها جنوب غرب بالمملكة.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة النصف (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن

كما يمكنكم متابعة تغطية المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدخل ضمك اللقاء منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على الأخدود بهدف دون رد، كما يعيش سلسلة إيجابية امتدت إلى 6 مباريات متتالية دون خسارة في الدوري. في المقابل، واصل الهلال نتائجه القوية بعد فوزه على الخلود بنتيجة 3-1، محافظًا على سلسلة مذهلة بلغت 11 مباراة متتالية دون هزيمة.

أبرز أرقام الهلال وضمك

يُعد جمال حركاس أكثر لاعبي ضمك مشاركة هذا الموسم، بعدما خاض 11 مباراة بإجمالي 990 دقيقة، في حين يتصدر فالنتين فادا قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف.

أما في صفوف الهلال، فيبرز ناصر الدوسري كأحد أكثر اللاعبين مشاركة، بينما يُعد البرتغالي روبن نيفيز الأكثر خوضًا للدقائق (899 دقيقة)، في حين يتقاسم البرازيلي ماركوس ليوناردو صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2، غير أن الهلال، بقيادة مدربه سيموني إنزاغي، يدخل اللقاء مرشحًا فوق العادة لتحقيق الفوز، حتى وهو بعيد عن جماهيره، في ظل الفارق الفني والتاريخي بين الفريقين.

التشكيلة المحتملة لضمك

سيلفا، الحركاس، الهوساوي، العبيد، بدران، سيلا، فادا، العنزي، الشراحيلي، القحطاني وهزاع الغامدي.

التشكيلة المحتملة للهلال

اليامي، تمبكتي، أكشيتسيك، الحربي، حمد اليامي، ميلنكوفيتش، كانّو، ثيو، مالكوم، ليوناردو وداروين.