موعد انضمام موهبة الأهلي المصري إلى برشلونة

يغادر حمزة عبد الكريم مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري للخضوع للكشف الطبي قبل إعلان انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى فريق برشلونة الإسباني.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي المصري -رفض الكشف عن اسمه- إن اللاعب بصدد إنهاء استخراج تأشيرة السفر وسيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برشلونة.

وأضاف أن "الاتفاق تم بين الناديين، ويتم حاليا صياغة العقود لتوقيعها بين الطرفين، ولن يتم تفعليها إلا بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي".

وأوضح أن "العقد يتضمن إعارة حمزة عبد الكريم لمدة 6 شهور بدون مقابل، وفي حالة رغبة برشلونة بعدها في ضم اللاعب نهائيا يدفع للأهلي 1.5 مليون يورو مع وجود 5 ملايين يورو امتيازات ترتبط بنسب المشاركة والتصعيد للفريق الأول طوال مدة عقد حمزة عبد الكريم وبرشلونة".

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات قد أوضح أن عبد الكريم (17 عاما) وافق فعلا على الانتقال إلى برشلونة، الذي يسعى منذ فترة للحصول على خدماته على أن ينضم إلى أكاديمية الفريق الكتالوني.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم قال نعم لبرشلونة.. اللاعب يحلم بالانتقال إلى برشلونة. الناديان لا يزالان في محادثات".

وكانت تقارير مصرية أشارت في وقت سابق إلى أن الأهلي لا يمانع رحيل عبد الكريم إلى برشلونة، لكن وفق شروط مالية معينة.