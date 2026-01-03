أجمل "أهدافه" خارج الملعب.. حمد الله ينقذ فنانا مغربيا من السجن

كشف فنان مغربي عن موقف إنساني مؤثر جمعه بمواطنه عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب السعودي، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب دوليا. واعترف الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي أن حمد الله (35 عاما) أنقذه من أزمة مالية خانقة، إذ تراكمت الديون على الأول مما تسبب في حبسه، بسبب اختياراته الخطأ قبل أن يتراجع عنها ويقرر التوبة، على حد قوله.

حمد الله يسدد ديون الفيلالي

وأوضح الفيلالي -في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه تواصل مع حمد الله عبر إنستغرام رغم أن العلاقة بينهما كانت سطحية في البداية، قبل أن يفصح له عن أزمته المالية الكبيرة.

وقال الفيلالي "كنت أمرّ بمرحلة صعبة نتيجة تراكم الديون ومشاكل الشيكات غير المسدّدة بسبب اختيارات خاطئة قمت بها، في تلك الفترة تواصلت مع عبد الرزاق حمد الله عبر إنستغرام، تحدثت معه كما أتحدث مع أخ أكبر. صارحته بأنني أخطأت الطريق ووقعت في مشكلة كبيرة، فاستمع إليّ وتفهم الأمر".

وأضاف "بعد أقل من 10 دقائق بعث لي رسالة صوتية سألني فيها إذا ما كانت الأموال التي احتاجها لأمر حلال أو حرام؟ فأجبته بأنه من أجل تسوية ديون عالقة".

وتابع الفنان المغربي "على الفور أبدى حمد الله استعداده لمساعدتي، وبعد أيام قام بتحويل مبلغ يتجاوز حاجز 40 مليون سنتيم مغربي (43 ألف دولار أميركي)، ثم بعث لي الأمانة وصلتك. قم بحل مشاكلك".

وعبر الفيلالي عن امتنانه لحمد الله لما قدّمه من مساعدة في مرحلة صعبة في حياته، مضيفا "إنه رجل وابن خير، وقد نشأ وكبر على فعل الخير. موقفه النبيل كان له أثر كبير في تغيير مسار حياتي".

وأكد الفيلالي أن هذا المبلغ ساعده على سداد نصف ديونه المالية، مشيرا أيضا إلى أنه ليس الوحيد الذي استفاد من مساعدات حمد الله المعروف عنه فعل الخير في مدينة آسفي.

وأتم الفيلالي أن "حمد الله طلب مني عدم ذكر اسمه أو أي تفصيل مرتبط بالمساعدة التي قدمها لي، غير أن القصة كُشفت فيما بعد، ولم يعد بإمكاني إخفاء الأمر أو عدم ذكر اسمه، حتى لا أظهر بمظهر ناكر للجميل".

تفاصيل سجن الفنان حمزة الفيلالي

وكانت السلطات المغربية أوقفت الفيلالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خلفية شكاوي ضده تتعلق بشيكات بدون رصيد.

وتحدّث الفيلالي في وقت سابق عن إطلاق مشروع وصفه "بالحرام" كان سببا أساسيا في أزمته، انجر فيه وراء عروض مغرية بأرباح شهرية ضخمة تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم مغربي.

يذكر أن حمد الله أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتزاله اللعب دوليا، بعد ساعات من قيادة منتخب المغرب للتتويج ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في دولة قطر.

وسجّل حمد الله هدفين في شباك الأردن بالمباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل المونديالي، ليحقق "أسود الأطلس" اللقب بفوز شاق بنتيجة 3-2.