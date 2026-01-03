سبب إقالة ماريسكا من تدريب تشلسي

كشف موقع "ذي أثلتيك" الإنجليزي، اليوم السبت، عن الأسباب التي تقف وراء قرار إقالة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا من تدريب نادي تشلسي.

وأفاد الموقع بأن "السبب الرئيسي للإقالة لا يرتبط بالعبء المفترض في العمل الواقع على عاتق لاعبي الفريق، حسب ما جرى تداوله في بعض الأوساط".

ورحل ماريسكا، الذي سبق له العمل مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي خلال موسم 2023/2022، عن تشلسي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.

وخلال الفترة الماضية، أرجع البعض إقالة ماريسكا (45 عامًا) إلى ما وصفوه "بفرض أعباء عمل مفرطة على لاعبيه"، وهو التفسير الذي تبناه بعض المتابعين باعتباره السبب المباشر لقرار الاستغناء عنه، غير أن "ذي أثلتيك" قدم رواية مغايرة نقل فيها عن مصادر مقربة من المدرب الإيطالي أن مسألة الحمل التدريبي لم تكن السبب الرئيسي وراء إقالته.

السبب الحقيقي لإقالة ماريسكا

وحسب تلك المصادر، فإن ماريسكا طُلب منه إشراك عدد معين من اللاعبين بهدف المساعدة في الحفاظ على قيمتهم السوقية، وهو ما شكل العامل الأساسي الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالته من منصبه، وليس طبيعة الأحمال التدريبية المفروضة على عناصر الفريق.

وقال ماريسكا الشهر الماضي إنه عاش "أسوأ" 48 ساعة في تشلسي، ولكنه لم يوضح السبب.

وذكر النادي في بيان: "خلال الوقت الذي قضاه في النادي، قاد إنزو الفريق للتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية".

وأضاف أن "هذه الإنجازات ستظل جزءا مهما في تاريخ النادي، ونشكره على مساهمته مع النادي".

وأردف البيان: "مع وجود أهداف رئيسية لا تزال قائمة في 4 مسابقات مختلفة، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يرى إنزو والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لاستعادة مسار الموسم".

ويحتل تشلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل للدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسيلتقي البلوز بقيادة المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مع أرسنال، ويبدأ مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة تشارلتون، أحد فرق الدرجة الثانية، خارج أرضه في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

أما في دوري أبطال أوروبا، فيحتل تشلسي المركز الـ13 من أصل 36 فريقا، بفارق نقطتين عن المراكز الثمانية المؤهلة مباشرة، قبل جولتين من نهاية المرحلة الحالية.