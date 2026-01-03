يواصل الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم فرض نفسه بقوة مع بداية عام 2026، حيث كشفت منصة "ترانسفيرماركت" الألمانية المتخصصة في القيم السوقية عن أغلى تشكيلة ممكنة للاعبين تحت 20 عامًا، في مؤشر واضح على أن مستقبل اللعبة بات حاضرًا بالفعل.

لامين جمال يقود أغلى تشكيلة للشباب في العالم

وتصدر لامين جمال وباو كوبارسي قائمة الأسماء البارزة في التشكيلة، ليؤكد ثنائي برشلونة أن النادي الكتالوني لا يزال في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها كرة القدم العالمية. ويُعد جمال، البالغ من العمر 18 عامًا، أغلى لاعب في القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 200 مليون يورو، بعدما بات عنصرًا حاسمًا مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وواحدًا من أبرز نجوم اللعبة رغم صغر سنه.

إلى جانبه، يواصل المدافع باو كوبارسي ترسيخ مكانته كأحد أفضل قلوب الدفاع الصاعدين في العالم، بقيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو، بعد أن تجاوز حاجز 100 مباراة بقميص برشلونة، في إنجاز نادر للاعب في عمره.

وضمت التشكيلة أسماء لامعة أخرى من مختلف الدوريات الأوروبية، من بينها الحارس الإيطالي توماسو مارتينيلي (فيورنتينا)، والظهير الهولندي غيفايرو ريد (فينورد)، والمدافع الكرواتي لوكا فوشكوفيتش المعار إلى هامبورغ من توتنهام، إضافة إلى الظهير الأيسر مايلز لويس-سكيلّي من أرسنال.

وفي خط الوسط، برز ثنائي باريس سان جيرمان وارن زاير-إيمري وسيني مايولو، اللذان يعكسان نجاح سياسة الاعتماد على المواهب الشابة في النادي الفرنسي، بينما شهد الخط الأمامي حضور أسماء واعدة مثل لينارت كارل (بايرن ميونخ)، ويان ديوماندي (لايبزيغ)، والمهاجم اليوناني خارالامبوس كوستولاس (برايتون).

وتعكس هذه التشكيلة، بحسب ترانسفيرماركت، تحوّلًا واضحًا في موازين كرة القدم الحديثة، حيث لم يعد عامل العمر عائقًا أمام التأثير والحسم، بل باتت الأندية الكبرى تراهن على لاعبين صغار قادرين على صناعة الفارق فورًا.

ويبقى لامين جمال وباو كوبارسي الواجهة الأبرز لهذا الجيل، باعتبارهما نموذجين للاعب الشاب الذي لم يعد مشروع نجم مستقبلي فحسب، بل نجم حاضر يحدد ملامح اللعبة في السنوات المقبلة.