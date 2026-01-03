ما الطريقة والخطة وأسلوب اللعب وفلسفة المدرب في كرة القدم؟ الجزيرة نت تجيب على هذا السؤال بشكل فني مفصل.

مثلما تتعدد المواهب وتختلف في عالم كرة القدم، تتعدد كذلك المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتحليل الأداء، وخطاب المدربين، ولغة الإعلام الرياضي. هذا الثراء المفاهيمي يمنح الخطاب الكروي سلاسة وعمقا، لكنه يطرح في الوقت نفسه إشكالا جوهريا:

هل تداول مصطلحات مثل طريقة اللعب وخطة اللعب وأسلوب اللعب مجرد تكرار لفظي وحشو لغوي؟ أم أن لكل مصطلح دلالة مختلفة تستوجب الدقة في الاستخدام؟

يقع بعض المحللين، وكثير من معلقي كرة القدم، في خطأ شائع يتمثل في استخدام هذه المصطلحات على أنها مترادفات، في حين أن كل واحد منها يحمل معنى خاصا ووظيفة تحليلية مختلفة.

أولا: طريقة اللعب (System)

ويقصد بها الرسم التكتيكي الذي يوضح توزيع اللاعبين على أرضية الملعب، أي التوزيع الهندسي للاعبين في الخطوط الثلاثة (الدفاع، الوسط، الهجوم). وهي اختيار يسبق المباراة، ويتخذه المدرب بناء على معطيات تخص فريقه وإمكاناته، وأخرى تتعلق بالمنافس.

تشترك جميع طرق اللعب في وجود حارس مرمى واحد، لذلك يفضل كثيرون عدم ذكره عند تسمية الطريقة. وتتنوع الأنظمة بحسب عدد اللاعبين في كل خط، ومن أبرزها:

الأنظمة رباعية الدفاع:

4-4-2، 4-3-3، 4-2-3-1، 4-3-1-2، 4-1-4-1، 4-2-2-2.

الأنظمة ثلاثية الدفاع:

3-4-3، 3-5-2، 3-4-1-2.

الأنظمة خماسية الدفاع:

5-3-2، 5-4-1.

استخدام أكثر من طريقة.. مدرب الجزائر مثالا

ويمكن لأي مدرب أن يعتمد أكثر من نظام لعب في المباراة الواحدة، فقد يبدأ بطريقة، ثم يعدلها أثناء اللقاء وفق مجريات اللعب، كما فعل فلاديمير بيتكوفيتش في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو حين انتقل من 4-4-2 إلى 4-3-3 ثم إلى 5-3-2.

كما بات من الشائع اعتماد نظامين متزامنين: أحدهما عند امتلاك الكرة وبناء الهجوم (مثل 4-3-3)، وآخر عند فقدانها والتحول الدفاعي (مثل 4-4-2).

ومن المهم التنبيه إلى أن طريقة اللعب لا تُصنف بحد ذاتها على أنها هجومية أو دفاعية، لأن هذا التصنيف يرتبط بمفهوم مختلف هو أسلوب اللعب.

ثانيا: أسلوب اللعب (Style)

يشير أسلوب اللعب إلى التوجه العام للمدرب خلال المباراة، وغالبا ما يتمحور حول نزعة هجومية أو دفاعية، مع تفرعات متعددة داخل كل اتجاه.

فأسلوب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي هجومي قائم على الاستحواذ، في حين يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل على الهجوم المباشر، بينما يرتكز أسلوب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الدفاعي على التنظيم المحكم والهجمات المرتدة.

وهناك الأسلوب الهجومي القائم على الضغط العكسي (يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق)، أو الضغط والدفاع العاليين (هانزي فليك مدرب برشلونة).

ولا يرتبط الأسلوب بطريقة لعب محددة، فقد يكون الفريق هجوميا بطريقة 4-4-2 كما فعل ديدييه ديشان مدرب فرنسا في كأس العالم 2022، في حين يعتمد مدرب آخر الطريقة نفسها بأسلوب دفاعي محض.

ثالثا: خطة اللعب (Game Plan – Strategy)

أما خطة اللعب فهي مجموعة التدابير والأفكار المسبقة التي يعدّها المدرب لإدارة تفاصيل مباراة بعينها، وهو ما يندرج ضمن مفهوم "إدارة المباراة".

تشمل الخطة كل ما من شأنه تعزيز فرص الفوز أو تفادي الخسارة، بدءا من تفاصيل فنية داخل الملعب، وصولا إلى عوامل خارجية مثل نوعية أرضية الملعب، الظروف المناخية، أو حتى طبيعة الجمهور.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما كشفه مدرب سندرلاند، ريجيس لو بري، حين أقرّ بأن فريقه قرّب اللوحات الإعلانية إلى أرضية الملعب قبل مواجهة أرسنال، بهدف تقليص المساحة المتاحة لتنفيذ الرميات الطويلة، أحد أبرز أسلحة "الغانرز" في الكرات الثابتة.



وقال بابتسامة "بحثنا عن التفاصيل التي قد تساعدنا على الفوز. أرسنال قوي جدا في الكرات الثابتة، وكان من الواضح أن هذه النقطة ستكون حاسمة".

وسبق لأندية إسبانية أن لجأت إلى إطالة عشب ملاعبها قبل مواجهة برشلونة في عهد غوارديولا، للتقليل من فاعلية "التيكي تاكا" القائمة على التمرير القصير والسريع.

وتشمل خطة اللعب كذلك تحديد أدوار اللاعبين، ومنفذي الكرات الثابتة، وآليات بناء الهجمة، والتنظيم الدفاعي، والتحكم في إيقاع اللعب، إضافة إلى دراسة نقاط قوة وضعف المنافس واستثمارها.

رابعا: فلسفة المدرب

تتجاوز فلسفة المدرب مفاهيم الطريقة والخطة والأسلوب، لتشمل منظومة القيم والمبادئ التي تحكم قراراته، وتحدد أولوياته، وطريقة تواصله مع اللاعبين، وإدارته لغرفة الملابس.

وتتأثر هذه الفلسفة بخلفية المدرب التعليمية، وبيئته الثقافية، والمدارس التدريبية التي تدرج فيها، وقناعاته الشخصية.

ففلسفة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مثلا، تختلف جذريا عن فلسفة الفرنسي أرسين فينغر أو البريطاني أليكس فيرغسون، إذ يشترط مورينيو جلب لاعبين جاهزين، في حين بنى فيرغسون نجاحه لعقود على تطوير المواهب.

ومن المدربين من يراقب لاعبيه خارج الملعب، كما فعل فيرغسون، ومنهم من يهتم بأدق التفاصيل السلوكية في التدريبات، كما عُرف عن غوارديولا.

وهناك من يؤمن بالواقعية (أنشيلوتي)، ومن يميل إلى التنظير والتجديد المستمر (غوارديولا وبيلسا)، ومن يعيش المباراة بانفعال على خط التماس (مورينيو والإيطالي كونتي)، أو يمنح الجمهور دورا محوريا (سيميوني)، أو يعتمد التحفيز النفسي والطقوسي (بيليتش).

بهذا المعنى، تشكل فلسفة المدرب الإطار الأشمل الذي يحدد هويته المهنية، ويمنح اختياراته التكتيكية بعدها الإنساني والفكري.