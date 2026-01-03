خاص بالجزيرة نت
رياضة|بطولات عالمية

ما الطريقة والخطة وأسلوب اللعب وفلسفة المدرب في كرة القدم؟ الجزيرة نت تجيب

Guardiola is very strict in his regimes(Image: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty)
أسلوب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي هجومي قائم على الاستحواذ (غيتي)
عادل خلو
Published On 3/1/2026
|
آخر تحديث: 13:23 (توقيت مكة)

حفظ

ما الطريقة والخطة وأسلوب اللعب وفلسفة المدرب في كرة القدم؟ الجزيرة نت تجيب على هذا السؤال بشكل فني مفصل.

مثلما تتعدد المواهب وتختلف في عالم كرة القدم، تتعدد كذلك المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتحليل الأداء، وخطاب المدربين، ولغة الإعلام الرياضي. هذا الثراء المفاهيمي يمنح الخطاب الكروي سلاسة وعمقا، لكنه يطرح في الوقت نفسه إشكالا جوهريا:
هل تداول مصطلحات مثل طريقة اللعب وخطة اللعب وأسلوب اللعب مجرد تكرار لفظي وحشو لغوي؟ أم أن لكل مصطلح دلالة مختلفة تستوجب الدقة في الاستخدام؟

Football - Soccerex 2012 - Manchester - 28/3/12 Former Liverpool manager Rafael Benitez (L) talks tactics with Manchester United's Rio Ferdinand during the convention Mandatory Credit: Ross Brownlee/Soccerex via Action Images Livepic
المدرب بينتيز مع ريو فيرديناند في نقاش كروي تكتيكي (رويترز)

يقع بعض المحللين، وكثير من معلقي كرة القدم، في خطأ شائع يتمثل في استخدام هذه المصطلحات على أنها مترادفات، في حين أن كل واحد منها يحمل معنى خاصا ووظيفة تحليلية مختلفة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

أولا: طريقة اللعب (System)

ويقصد بها الرسم التكتيكي الذي يوضح توزيع اللاعبين على أرضية الملعب، أي التوزيع الهندسي للاعبين في الخطوط الثلاثة (الدفاع، الوسط، الهجوم). وهي اختيار يسبق المباراة، ويتخذه المدرب بناء على معطيات تخص فريقه وإمكاناته، وأخرى تتعلق بالمنافس.

تشترك جميع طرق اللعب في وجود حارس مرمى واحد، لذلك يفضل كثيرون عدم ذكره عند تسمية الطريقة. وتتنوع الأنظمة بحسب عدد اللاعبين في كل خط، ومن أبرزها:

الأنظمة رباعية الدفاع:
4-4-2، 4-3-3، 4-2-3-1، 4-3-1-2، 4-1-4-1، 4-2-2-2.

الأنظمة ثلاثية الدفاع:
3-4-3، 3-5-2، 3-4-1-2.

الأنظمة خماسية الدفاع:
5-3-2، 5-4-1.

Football Soccer Britain - Manchester City v West Ham United - Premier League - Etihad Stadium - 28/8/16 West Ham manager Slaven Bilic with a tactics board before the match Action Images via Reuters / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
التوزيع الهندسي للاعبين في خطوط اللعب يعرّف طريقة اللعب (رويترز)

استخدام أكثر من طريقة.. مدرب الجزائر مثالا

ويمكن لأي مدرب أن يعتمد أكثر من نظام لعب في المباراة الواحدة، فقد يبدأ بطريقة، ثم يعدلها أثناء اللقاء وفق مجريات اللعب، كما فعل فلاديمير بيتكوفيتش في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو حين انتقل من 4-4-2 إلى 4-3-3 ثم إلى 5-3-2.

إعلان

كما بات من الشائع اعتماد نظامين متزامنين: أحدهما عند امتلاك الكرة وبناء الهجوم (مثل 4-3-3)، وآخر عند فقدانها والتحول الدفاعي (مثل 4-4-2).

ومن المهم التنبيه إلى أن طريقة اللعب لا تُصنف بحد ذاتها على أنها هجومية أو دفاعية، لأن هذا التصنيف يرتبط بمفهوم مختلف هو أسلوب اللعب.

Algeria's Bosnian head coach Vladimir Petkovic substitutes Algeria's forward #7 Riyad Mahrez during the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Sudan at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 24, 2025.
بيتكوفيتش غير طريقة الجزائر في نفس المباراة بكأس أفريقيا (الفرنسية)

ثانيا: أسلوب اللعب (Style)

يشير أسلوب اللعب إلى التوجه العام للمدرب خلال المباراة، وغالبا ما يتمحور حول نزعة هجومية أو دفاعية، مع تفرعات متعددة داخل كل اتجاه.

فأسلوب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي هجومي قائم على الاستحواذ، في حين يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل على الهجوم المباشر، بينما يرتكز أسلوب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الدفاعي على التنظيم المحكم والهجمات المرتدة.

وهناك الأسلوب الهجومي القائم على الضغط العكسي (يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق)، أو الضغط والدفاع العاليين (هانزي فليك مدرب برشلونة).

Soccer Football - Copa del Rey - Semi Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - February 25, 2025 FC Barcelona coach Hansi Flick with Atletico Madrid coach Diego Simeone before the match REUTERS/Nacho Doce
فليك مدرب برشلونة وسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يمثلان أسلوبين مختلفين تماما في كرة القدم (رويترز)

ولا يرتبط الأسلوب بطريقة لعب محددة، فقد يكون الفريق هجوميا بطريقة 4-4-2 كما فعل ديدييه ديشان مدرب فرنسا في كأس العالم 2022، في حين يعتمد مدرب آخر الطريقة نفسها بأسلوب دفاعي محض.

ثالثا: خطة اللعب (Game Plan – Strategy)

أما خطة اللعب فهي مجموعة التدابير والأفكار المسبقة التي يعدّها المدرب لإدارة تفاصيل مباراة بعينها، وهو ما يندرج ضمن مفهوم "إدارة المباراة".

تشمل الخطة كل ما من شأنه تعزيز فرص الفوز أو تفادي الخسارة، بدءا من تفاصيل فنية داخل الملعب، وصولا إلى عوامل خارجية مثل نوعية أرضية الملعب، الظروف المناخية، أو حتى طبيعة الجمهور.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما كشفه مدرب سندرلاند، ريجيس لو بري، حين أقرّ بأن فريقه قرّب اللوحات الإعلانية إلى أرضية الملعب قبل مواجهة أرسنال، بهدف تقليص المساحة المتاحة لتنفيذ الرميات الطويلة، أحد أبرز أسلحة "الغانرز" في الكرات الثابتة.

BRIGHTON, ENGLAND - DECEMBER 20: Regis Le Bris, Manager of Sunderland, applauds the fans following the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Sunderland at Amex Stadium on December 20, 2025 in Brighton, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)
ريجيس لوبري مدرب ساندرلاند الذي أوقف سلسلة انتصارات الأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)


وقال بابتسامة "بحثنا عن التفاصيل التي قد تساعدنا على الفوز. أرسنال قوي جدا في الكرات الثابتة، وكان من الواضح أن هذه النقطة ستكون حاسمة".

وسبق لأندية إسبانية أن لجأت إلى إطالة عشب ملاعبها قبل مواجهة برشلونة في عهد غوارديولا، للتقليل من فاعلية "التيكي تاكا" القائمة على التمرير القصير والسريع.

وتشمل خطة اللعب كذلك تحديد أدوار اللاعبين، ومنفذي الكرات الثابتة، وآليات بناء الهجمة، والتنظيم الدفاعي، والتحكم في إيقاع اللعب، إضافة إلى دراسة نقاط قوة وضعف المنافس واستثمارها.

رابعا: فلسفة المدرب

تتجاوز فلسفة المدرب مفاهيم الطريقة والخطة والأسلوب، لتشمل منظومة القيم والمبادئ التي تحكم قراراته، وتحدد أولوياته، وطريقة تواصله مع اللاعبين، وإدارته لغرفة الملابس.

وتتأثر هذه الفلسفة بخلفية المدرب التعليمية، وبيئته الثقافية، والمدارس التدريبية التي تدرج فيها، وقناعاته الشخصية.

بيب غوارديولا فيلسوف كرة القدم في توجيهاته للنجم هالاند (رويترز)

ففلسفة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مثلا، تختلف جذريا عن فلسفة الفرنسي أرسين فينغر أو البريطاني أليكس فيرغسون، إذ يشترط مورينيو جلب لاعبين جاهزين، في حين بنى فيرغسون نجاحه لعقود على تطوير المواهب.

إعلان

ومن المدربين من يراقب لاعبيه خارج الملعب، كما فعل فيرغسون، ومنهم من يهتم بأدق التفاصيل السلوكية في التدريبات، كما عُرف عن غوارديولا.

Premier League - Manchester United v Arsenal
مورينهو وأرسن فينغر من أكثر المدربين عطاء في كرة القدم (رويترز)

وهناك من يؤمن بالواقعية (أنشيلوتي)، ومن يميل إلى التنظير والتجديد المستمر (غوارديولا وبيلسا)، ومن يعيش المباراة بانفعال على خط التماس (مورينيو والإيطالي كونتي)، أو يمنح الجمهور دورا محوريا (سيميوني)، أو يعتمد التحفيز النفسي والطقوسي (بيليتش).

بهذا المعنى، تشكل فلسفة المدرب الإطار الأشمل الذي يحدد هويته المهنية، ويمنح اختياراته التكتيكية بعدها الإنساني والفكري.

MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 20: Head coach Marcelo Bielsa of Uruguay speaks during a press conference at Centenario Stadium on November 20, 2025 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)
بيلسا المنظر الأول في عالم المستديرة (غيتي)
المصدر: الجزيرة

إعلان