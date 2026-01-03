أستون فيلا ينتزع وصافة البريميرليغ مؤقتا وولفرهامبتون يحقق أول فوز

تغلب أستون فيلا على نوتنغهام فوريست المتعثر 3-1 في معقله -اليوم السبت- ليخفف من وطأة الهزيمة الثقيلة أمام أرسنال منتصف الأسبوع، ويتقدم مؤقتا على مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

منح هدف المتألق راهنا أولي واتكنز في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري تقدما مستحقا، قبل أن يعزز الأسكتلندي جون ماكغين الأرقام مطلع الشوط الثاني (الدقيقة 49).

وسجل مورغان غيبس-وايت هدف تقليص الفارق للضيوف (الدقيقة 61)، لكن ماكغين استغل خطأ فادحا من حارس فوريست البرازيلي جون فيكتور ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح فيلا (الدقيقة 73) ويلحق الخسارة الرابعة تواليا بنوتنغهام.

من جهته، قال الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا لشبكة سكاي سبورتس أن لاعبيه وجهازه الفني عقدوا اجتماعا عقب خسارتهم القاسية أمام أرسنال 1-4 الثلاثاء.

وأضاف "أنا سعيد للغاية. كنا بحاجة لاستعادة طاقتنا وثقتنا بأنفسنا. هنا، في فيلا بارك، كانت الطاقة التي نولدها بالغة الأهمية".

وتابع "فوريست فريق منافس. بعد مباراة أرسنال، اجتمعنا. ناقشنا، أنا واللاعبون، وضعنا هذا الموسم، وحالتنا النفسية، وضرورة الحفاظ على المستوى ذاته من الأداء السابق. كان علينا أن نكون متماسكين وأقوياء".

وكانت سلسلة انتصارات فيلا -التي بلغت 11 مباراة في جميع المسابقات- قد توقفت بشكل مفاجئ بالخسارة أمام أرسنال المتصدر، مما أثار الشكوك حول قدرته في مواصلة المنافسة على اللقب.

لكن سجله المميز في "فيلا بارك" بقي سليما، إذ حقق الآن 11 انتصارا متتاليا منذ خسارته أمام كريستال بالاس 0-3 في أغسطس/آب.

بهذا الفوز، رفع فيلا رصيده إلى 42 نقطة من 20 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر أرسنال الذي يحل لاحقا على بورنموث، ونقطة واحدة أمام سيتي الذي يستضيف تشلسي الأحد.

أول فوز لولفرهامبتون هذا الموسم

وحقق ولفرهامبتون متذيل الترتيب فوزه الأول هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه وست هام بثلاثية نظيفة تناوب عليها كل من الكولومبي جون أرياس (الدقيقة 4) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (الدقيقة 31 من ركلة جزاء) وماتيوس مانيه (الدقيقة 41).

في غضون فترة ما بعد الظهر، ضاعف ولفرهامبتون صاحب المركز العشرين رصيده من النقاط (6)، بعدما تعادل 3 مرات وتلقى 16 هزيمة في أول 19 مباراة في البريميرليغ.

ورغم ذلك، فإن طرد شبح الهبوط يبدو مهمة شبه مستحيلة، إذ يتفوق عليه نوتنغهام فوريست صاحب المركز السابع عشر (18 نقطة)، وهو الفريق الأول خارج منطقة الهبوط حاليا، بفارق 12 نقطة.

وعاد برايتون إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (3 تعادلات و3 هزائم) بإسقاطه ضيفه بيرنلي 2-0.

ورفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد بيرنلي وصيف القاع عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.