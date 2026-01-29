شاهد.. يوتيوبر يحطم تلفازه بعد هدف حارس بنفيكا بمرمى ريال مدريد

قام محمد هني، اليوتيوبر الفرنسي الجزائري الشهير ومشجع أولمبيك مرسيليا، بتحطيم تلفازه بعد أن سجّل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، الهدف الرابع.

فاز بنفيكا على ريال مدريد بنتيجة 4-2 على ملعب دا لوز في لشبونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليُقصي الفريق الإسباني من التأهل المباشر إلى دور الـ16.

لكن فريق جوزيه مورينيو كان بحاجة إلى هدف واحد فقط لضمان التأهل إلى الملحق. وقد حققوا ذلك بفضل هدف حارس مرماهم، تروبين، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

لكن الهدف تسبب أيضا في إقصاء أولمبيك مرسيليا من البطولة القارية الأمر الذي أثار غضب اليوتيوبر إلى درجة أنه قام بتحطيم تلفازه لينتشر الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.