بالفيديو.. هدف غير محتسب في تركيا يشعل المنصات

أثار عدم احتساب هدف صحيح في إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في تركيا حالة من الجدل والاستغراب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصل فريق فاتسا بلدية سبور على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها اللاعب مراد جان بولوكباشي قوية بشكل متقن من فوق الحائط، فاصطدمت بالشباك من الداخل قبل أن تعود إلى أرض الملعب، وبعدها شتت أحد مدافعي الفريق المنافس سيبات غنشليك الكرة.

واحتفل لاعبو فاتسا بهذا الهدف على اعتبار أنهم نجحوا في تقليص الفارق إلى 1-2، لكنهم صدموا بعدم احتسابه من قبل حكم الساحة، بدعوى أن الكرة لم تدخل المرمى من الأساس.

وأوضح موقع "أجانسبور" الرياضي التركي أن حامل الراية أشار إلى حكم الساحة عبد الله فولكان أيدين بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وهو ما التزم به الأخير وسط حالة من الغضب الشديد انتابت لاعبي فاتسا بلدية سبور.

وانتهت المباراة بفوز سيبات غنشليك سبور بهدفين دون رد، وبعدها أصبح الهدف غير المحتسب محل جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر أحمد أيدمير رئيس نادي فاتسا بلدية سبور عن غضبه وصدمته من عدم احتساب الهدف الذي كان واضحا جدا على حد تعبيره.

وقال: "من المستحيل ألا يرى الحكم الهدف، فالكرة ارتدت من الشبكة ومع ذلك تم رفض الهدف. لقد صدمنا جميعا".

وأضاف: "قال الحكم المساعد إن الكرة لم تتجاوز الخط لكنه كان قد بدأ بالفعل بالجري نحو منتصف الملعب، حقا لم نستطع فهم ما حدث".