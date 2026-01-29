سجل كارثي للإيطالي كونتي في دوري أبطال أوروبا

عزز الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نابولي سجله الكارثي في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء فريقه من مرحلة الدوري في النسخة الحالية.

وودع فريق الجنوب الإيطالي بقيادة كونتي دوري الأبطال من مرحلة الدوري بعدما احتل المركز الـ30 في الترتيب النهائي، إذ حصد 8 نقاط فقط من أصل 24 ممكنة.

ويعد إقصاء نابولي بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام تشلسي (2-3) الفصل الأحدث في مسيرة كونتي التدريبية الفقيرة في أمجد البطولات الأوروبية على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وخلال مسيرته التدريبية ظهر كونتي مع جميع الفرق التي أشرف على تدريبها في 7 نسخ من دوري الأبطال، لم يحقق فيها اللقب على الإطلاق بل أقصي منها من الدور الأول في 4 مناسبات جميعها مع فرق إيطالية.

وظهر كونتي في دوري الأبطال مع 5 فرق مختلفة هي الثلاثي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي، والثنائي الإنجليزي تشلسي وتوتنهام هوتسبير.

وكان أفضل إنجاز في مسيرة كونتي التدريبية بدوري الأبطال هو بلوغ الدور ربع النهائي مع يوفنتوس في عام 2012-2013، وفيها ودع فريق "السيدة العجوز" البطولة بالخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 0-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نتائج الفرق التي قادها كونتي في دوري أبطال أوروبا:

إقصاء يوفنتوس من ربع النهائي موسم 2012-2013.

إقصاء يوفنتوس من الدور الأول موسم 2013-2014.

إقصاء تشلسي من ثمن النهائي موسم 2017-2018.

إقصاء إنتر ميلان من الدور الأول مرتين بموسمي 2019-2020 و2020-2021.

إقصاء توتنهام هوتسبير من ثمن النهائي موسم 2022-2023.

إقصاء نابولي من مرحلة الدوري موسم 2025-2026.

17 فوزا في 50 مباراة

ظهر كونتي مع جميع الفرق التي دربها في 50 مباراة بدوري أبطال أوروبا، فاز في 17 منها وخسر مثلها، وتعادل في 16 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وعلى عكس مسيرته مدربا، سبق لكونتي أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مع يوفنتوس موسم 1995-1996 بعد الفوز في النهائي على أياكس أمستردام بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبعدها خسر كونتي المباراة النهائية كلاعب مع نفس الفريق في ثلاث مناسبات لاحقة أمام كل من بوروسيا دورتموند (1-3)، ريال مدريد (0-1) وميلان (0-0 ثم 2-3 بركلات الترجيح)، في مواسم 1996-1997 و1997-1998 و2002-2003 على التوالي.