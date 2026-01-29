مورينيو يثني على هدف الحارس تروبين وأربيلوا يأسف لهزيمة ريال مدريد

وصف مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو هدف حارس المرمى الأوكراني أناتولي تروبين في اللحظات الأخيرة والذي ضمن لفريقه مكانا في الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-2 على ريال مدريد اليوم الأربعاء بأنه إنجاز "تاريخي".

بينما سلط مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الضوء على سلسلة من أوجه القصور في أداء فريقه بعد أن تبددت آماله في التأهل المباشر إلى دور الستة عشر.

وشكلت المباراة لقاء عاطفيا للمدرب البرتغالي مورينيو ضد ناديه السابق وأحد أكثر لاعبيه السابقين الموثوقين ألفارو أربيلوا، وتوجت بهدف رائع من تروبين في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليضمن بنفيكا مكانه في الدور الفاصل بفارق الأهداف.

مورينيو يثني على هدف الحارس تروبين

وبدا التأثر واضحا على المدرب جوزيه مورينيو في تصريحاته لقناة موفيستار بلس (Movistar Plus) بعد المباراة.

وقال مورينيو معلقا على قوة المباراة ونهايتها المثيرة "من الطبيعي أن أكون متأثرا. أعتقد أن الفوز كان مستحقا. بالنسبة لبنفيكا، الفوز على ريال مدريد شرف عظيم بالطبع. لم يلتق الفريقان منذ سنواتهما الرائعة، منذ زمن طويل. والآن، هذا إنجاز رائع لمكانة بنفيكا ومكانة اللاعبين".

وكان آخر لقاء سابق جمع الفريقين في دور الثمانية من الكأس الأوروبية عام 1965، وواصل بنفيكا المشوار حينها حتى خسر في النهائي، وقبلها التقيا أيضا في البطولة عام 1962 وفاز الفريق البرتغالي حينها 5-3.

وأثنى مورينيو على تروبين (24 عاما) الذي أسعد الجماهير بهدف بضربة رأس إثر ركلة حرة في الوقت بدل الضائع.

وقال المدرب المخضرم "كنت أعلم أننا لم نتأهل بعد، وأن نتيجة 3-2 لم تكن كافية، وكنا محظوظين بالحصول على كرة ثابتة".

وأضاف "دخل حارس مرمانا تروبين، الذي يبلغ طول قامته مترين، إلى منطقة الجزاء وسجل هدفا رائعا وتاريخيا… شعرت وكأن الاستاد على وشك الانهيار. إنه أمر لا يصدق".

أربيلوا يأسف لهزيمة ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر، أبدى أربيلوا خيبة أمله إزاء الأداء المتواضع لفريقه الذي أدى للتفريط في تقدمه في المباراة التي أنهاها بتسعة لاعبين بعد طرد راؤول أسينسيو ورودريغو في الوقت بدل الضائع ويخوض ريال مدريد الفائز بلقب البطولة 15 مرة، الدور الفاصل للمنافسة على التأهل لدور الستة عشر.

إعلان

وقال أربيلوا "بالطبع لسنا سعداء على الإطلاق. بل على العكس تماما. في مباراة كنا نعرف ما هو على المحك فيها، لم نكن على قدر المسؤولية ببساطة".

وأضاف "أود أن أقول لكم إن شيئا واحدا فقط أدى إلى هذه الهزيمة، لكنني أعتقد أن هناك جوانب عديدة – الصعوبات في المواجهات الثنائية، والمشكلات في التحرك بالكرة وبدونها. لقد كنا بعيدين كل البعد عن ما ينبغي أن نكون عليه".

وفي حديثه عن حالتي الطرد، قال أربيلوا إن التوتر بلغ ذروته، وأضاف "أحيانا تحدث مواقف لا يمكنك فيها السيطرة على مشاعرك وأنت تعلم ما هو على المحك. هذا كل ما في الأمر".

ويرى مورينيو أن الفوز شكل دفعة قوية لمكانة فريقه ولفرصه في دوري الأبطال أما أربيلوا، سيكون عليه الآن إعداد فريقه للدور الفاصل ومحاولة تصحيح مسار ريال في الموسم بعد إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو وخروج الفريق من دور الستة عشر بكأس إسبانيا على يد فريق الدرجة الثانية ألباسيتي قبل أسبوعين.