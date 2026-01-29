المواجهات المحتملة في ملحق دوري أبطال أوروبا.. من يواجه ريال مدريد؟

شهدت الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تحولات دراماتيكية، حيث سقط ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في فخ "الملحق" (الدور التمهيدي)، بينما بسطت الأندية الإنجليزية سيطرتها على المراكز الأولى المؤهلة مباشرة لثمن النهائي (دور الـ16).

نكسة مدريدية.. الريال وأتلتيكو إلى الملحق

في مفاجأة لم تكن متوقعة، تلقى قطبا العاصمة الإسبانية ضربة قاصمة؛ حيث فشل ريال مدريد في حسم تأهله المباشر بعد هزيمته أمام بنفيكا، بينما تعثر أتلتيكو مدريد أمام بودو/غليمت النرويجي. هذه النتائج تعني اضطرار الفريقين لخوض دور الـ32 التمهيدي، في وقت كان فيه التعادل كافياً للملكي للتأهل.

منافسو ريال مدريد وأتلتيكو في القرعة:

ستُجرى القرعة يوم الجمعة القادم، وهذه هي السيناريوهات المحتملة:

ريال مدريد: سيواجه إما بودو/غليمت أو بنفيكا (مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو).

أتلتيكو مدريد: سيواجه إما غلطة سراي أو كلوب بروج (مباراة الإياب في واندا ميتروبوليتانو).

برشلونة في أمان.. والسيطرة الإنجليزية تكتسح

على عكس معاناة مدريد، قدم برشلونة أداءً قوياً وحجز مكانه في المركز الخامس، مما يضمن له خوض مباريات الإياب على ملعبه حتى ربع النهائي، وتجنب مواجهة تشيلسي (صاحب المركز السادس) حتى النهائي.

أما الصدارة المطلقة، فكانت من نصيب أرسنال الذي تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، يليه أيندهوفن. وبذلك، تأهلت 5 أندية إنجليزية مباشرة إلى دور الـ16.

قائمة الفرق الـ8 المتأهلة مباشرة (المراكز الأولى):

أرسنال

أيندهوفن

ليفربول

توتنهام

برشلونة

تشيلسي

سبورتينغ لشبونة

مانشستر سيتي

قرعة ملحق دور الـ16.. مواجهات نارية مرتقبة

ستتحدد المسارات النهائية يوم الجمعة، وهذه أبرز المواجهات المحتملة في الدور التمهيدي:

موناكو أو كاراباخ ضد باريس سان جيرمان أو نيوكاسل.

كلوب بروج أو غلطة سراي ضد يوفنتوس أو أتلتيكو مدريد.

بودو/غليمت أو بنفيكا ضد ريال مدريد أو إنتر ميلان.

بوروسيا دورتموند أو أولمبياكوس ضد أتالانتا أو باير ليفركوزن.

الفرق التي غادرت دوري أبطال أوروبا

ودعت الأندية الإسبانية الأخرى المنافسة بشكل رسمي، حيث تم إقصاء أتلتيك بيلباو بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة، بينما كان فياريال قد تأكد خروجه من الجولة السابقة.

يذكر أن الفرق المصنفة بين المركزين 9 و24 (والتي تضم العمالقة: ريال مدريد، إنتر، باريس، نيوكاسل، ويوفنتوس) ستتنافس في مواجهات ذهاب وإياب لخطف البطاقات الثماني المتبقية لدور الـ16.