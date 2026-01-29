رياضة|أبطال أوروبا

المواجهات المحتملة في ملحق دوري أبطال أوروبا.. من يواجه ريال مدريد؟

المواجهات المحتملة في ملحق دوري أبطال أوروبا.. من يواجه ريال مدريد؟
مبابي حزين لخسارة ريال مدريد أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا (رويترز)
Published On 29/1/2026
|
آخر تحديث: 03:46 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تحولات دراماتيكية، حيث سقط ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في فخ "الملحق" (الدور التمهيدي)، بينما بسطت الأندية الإنجليزية سيطرتها على المراكز الأولى المؤهلة مباشرة لثمن النهائي (دور الـ16).

نكسة مدريدية.. الريال وأتلتيكو إلى الملحق

في مفاجأة لم تكن متوقعة، تلقى قطبا العاصمة الإسبانية ضربة قاصمة؛ حيث فشل ريال مدريد في حسم تأهله المباشر بعد هزيمته أمام بنفيكا، بينما تعثر أتلتيكو مدريد أمام بودو/غليمت النرويجي. هذه النتائج تعني اضطرار الفريقين لخوض دور الـ32 التمهيدي، في وقت كان فيه التعادل كافياً للملكي للتأهل.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

منافسو ريال مدريد وأتلتيكو في القرعة:

ستُجرى القرعة يوم الجمعة القادم، وهذه هي السيناريوهات المحتملة:

  • ريال مدريد: سيواجه إما بودو/غليمت أو بنفيكا (مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو).
  • أتلتيكو مدريد: سيواجه إما غلطة سراي أو كلوب بروج (مباراة الإياب في واندا ميتروبوليتانو).

برشلونة في أمان.. والسيطرة الإنجليزية تكتسح

على عكس معاناة مدريد، قدم برشلونة أداءً قوياً وحجز مكانه في المركز الخامس، مما يضمن له خوض مباريات الإياب على ملعبه حتى ربع النهائي، وتجنب مواجهة تشيلسي (صاحب المركز السادس) حتى النهائي.

أما الصدارة المطلقة، فكانت من نصيب أرسنال الذي تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، يليه أيندهوفن. وبذلك، تأهلت 5 أندية إنجليزية مباشرة إلى دور الـ16.

قائمة الفرق الـ8 المتأهلة مباشرة (المراكز الأولى):

  • أرسنال
  • أيندهوفن
  • ليفربول
  • توتنهام
  • برشلونة
  • تشيلسي
  • سبورتينغ لشبونة
  • مانشستر سيتي
Soccer Football - UEFA Champions League - FC Barcelona v FC Copenhagen - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - January 28, 2026 FC Barcelona's Raphinha in action with FC Copenhagen's Mohamed Elyounoussi REUTERS/Albert Gea
برشلونة قدم أداءً قوياً واحتل المركز الخامس (رويترز)

قرعة ملحق دور الـ16.. مواجهات نارية مرتقبة

ستتحدد المسارات النهائية يوم الجمعة، وهذه أبرز المواجهات المحتملة في الدور التمهيدي:

  • موناكو أو كاراباخ ضد باريس سان جيرمان أو نيوكاسل.
  • كلوب بروج أو غلطة سراي ضد يوفنتوس أو أتلتيكو مدريد.
  • بودو/غليمت أو بنفيكا ضد ريال مدريد أو إنتر ميلان.
  • بوروسيا دورتموند أو أولمبياكوس ضد أتالانتا أو باير ليفركوزن.
سان جيرمان ونيوكاسل يخوضان الملحق بعد تعادلهما في دوري أبطال أوروبا.
سان جيرمان ونيوكاسل سيخوضان الملحق بعد تعادلهما (رويترز)

الفرق التي غادرت دوري أبطال أوروبا

ودعت الأندية الإسبانية الأخرى المنافسة بشكل رسمي، حيث تم إقصاء أتلتيك بيلباو بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة، بينما كان فياريال قد تأكد خروجه من الجولة السابقة.

إعلان

يذكر أن الفرق المصنفة بين المركزين 9 و24 (والتي تضم العمالقة: ريال مدريد، إنتر، باريس، نيوكاسل، ويوفنتوس) ستتنافس في مواجهات ذهاب وإياب لخطف البطاقات الثماني المتبقية لدور الـ16.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان