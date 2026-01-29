مفاجآت في تشكيلة "يويفا" المثالية للجولة الأخيرة بدوري الأبطال
Published On 29/1/2026|
آخر تحديث: 21:32 (توقيت مكة)
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026.
وضمت التشكيلة لاعبين من بنفيكا البرتغالي وهما الحارس أناتولي تروبين وأندرياس شيلدروب، والظهير الأيمن فيليبي برونو من نادي بافوس، ومحور الدفاع مكون من مدافع توتنهام هوتسبير روميو، ومدافع نيوكاسل يونايتد دان بيرن، والظهير الأيسر دي ماركو من إنتر ميلان.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2بالفيديو.. جماهير برشلونة تحتفل بإقصاء ريال مدريد من "الثمانية الكبار"
- list 2 of 2سجل كارثي للإيطالي كونتي في دوري أبطال أوروبا
بينما ضم خط الوسط نجم برشلونة لامين جمال، ولاعب باير ليفركوزن مالك تيلمان، وألكسيس ماك أليستر من ليفربول إضافة إلى شيلدروب.
وتكون خط الهجوم من جواو بيدرو مهاجم تشلسي، وكاسبر هيغ مهاجم بودو غليمت النرويجي.
وخلت التشكيلة من تواجد أي لاعب من أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.
المصدر: الجزيرة