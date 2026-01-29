مفاجآت في تشكيلة "يويفا" المثالية للجولة الأخيرة بدوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026.

وضمت التشكيلة لاعبين من بنفيكا البرتغالي وهما الحارس أناتولي تروبين وأندرياس شيلدروب، والظهير الأيمن فيليبي برونو من نادي بافوس، ومحور الدفاع مكون من مدافع توتنهام هوتسبير روميو، ومدافع نيوكاسل يونايتد دان بيرن، والظهير الأيسر دي ماركو من إنتر ميلان.

بينما ضم خط الوسط نجم برشلونة لامين جمال، ولاعب باير ليفركوزن مالك تيلمان، وألكسيس ماك أليستر من ليفربول إضافة إلى شيلدروب.

وتكون خط الهجوم من جواو بيدرو مهاجم تشلسي، وكاسبر هيغ مهاجم بودو غليمت النرويجي.

وخلت التشكيلة من تواجد أي لاعب من أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.