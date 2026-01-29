مدرب السنغال يرفض تبرعات الجماهير لتسديد غرامة "الكاف"

أطلقت الجماهير السنغالية حملة تبرعات لصالح المدرب بابي ثياو، من أجل جمع المال لتسديد الغرامة المالية المفروضة عليه، بعد العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بسبب أحداث نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

وقررت (كاف) وفق البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إيقاف مدرب منتخب السنغال بابي ثياو 5 مباريات ضمن المنافسات التابعة للاتحاد الأفريقي وتغريمه 100 ألف دولارِ أمريكي "بسبب سلوك غير رياضي بمخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والإساءة لسمعة كرة القدم"، بجانب عقوبات أخرى طالت لاعبين آخرين من السنغال والمغرب.

ثياو يرفض أموال الجماهير

وأوضح القائمون على الحملة التي حملت عنوان "حملة جمع التبرعات لبابي ثياو" على منصة كوبر إكسبريس، أنها انطلقت بعد فرض العقوبات على مدرب "أسود التيرانغا" لدعمه، مطالبين بالاتحاد لإظهار تضامن الشعب السنغالي مع مدرب المنتخب الوطني الأول.

وردا على حملة التضامن من الجماهير، وجه المدرب ثياو من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، رسالة شكر وتقدير إلى الشعب السنغالي، وقال: "يا شعب السنغال، يا عائلتي، إن تضامنكم منذ إعلان العقوبات يؤثر في بشدة، وشكرا لكم على الحب الذي تغمرونني به كل يوم".

ورغم تقديره الكامل لمشاعر التعاطف معه، طلب المدرب السنغالي من الجمهور الامتناع عن تنظيم حملات لجمع التبرعات المالية باسمه، داعيا الراغبين في المساهمة إلى توجيه تلك الأموال لدعم قضايا أكثر إلحاحا، ومساعدة الفئات التي تعاني من احتياج حقيقي في المجتمع.

يذكر أن المدرب تلقى عقوبته من الكاف، عقب مطالبة لاعبي السنغال الانسحاب من مباراة النهائي أمام المغرب التي لعبت يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ"أسود الأطلس" في آخر دقيقة من اللقاء، وبعد توقف طويل ومشاورات عاد اللاعبون للملعب لاستئناف اللعب وأضاع المغرب ركلة الجزاء وفازت السنغال بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.