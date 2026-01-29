لوس أنجلوس ترحب بجمهور كأس العالم وتطالب ترمب بموقف مماثل

قالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس إنها ستكرر رسالتها المرحبة بالجماهير التي قد تتدفق على المدينة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنها أضافت أن هذه التطمينات يجب أن تصدر أيضا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاءت تعليقات باس وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المخاوف بشأن تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية قد تدفع البعض للعزوف عن السفر إلى المدينة لحضور منافسات كأس العالم.

وتستضيف لوس أنجلوس ثماني مباريات بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

لوس أنجلوس ترحب بجمهور كأس العالم

وقالت لرويترز في فعالية أقيمت أمس الأربعاء لعرض خطط المدينة لإشراك المجتمع والجماهير في البطولة "أنا متأكدة من أن (ترمب) لن يتدخل في ذلك، لكنني أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن تأتي من البيت الأبيض أيضا".

وأضافت "هم من يجب أن يوصلوا تلك الرسالة. سأبعث برسالة مفادها أن الناس مرحب بهم في مدينة لوس أنجلوس".

وتوترت علاقات إدارة ترمب الدولية بسبب سياستها التجارية التي تفرض رسوما جمركية باهظة، وحظر السفر على بعض الدول، والحديث عن ضم غرينلاند. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

وكان ترمب من أشد مؤيدي البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك. وقد حصل على النسخة الأولى من جائزة السلام التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وذلك خلال قرعة كأس العالم في واشنطن الشهر الماضي.

وأعلن الفيفا هذا الشهر عن طلب قياسي على التذاكر من جميع أنحاء العالم، لكن رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر حث الجماهير على مقاطعة البطولة.

وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين "بالنسبة للجماهير، لدي نصيحة واحدة فقط: ابقوا بعيدا عن الولايات المتحدة!".

وتأتي تصريحات باس بعد أن أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن موظفي إدارة الهجرة والجمارك سيساعدون في حماية البعثة الأمريكية المشاركة في الأولمبياد الشتوي الذي يقام في إيطاليا، مما أثار ضجة سياسية في البلاد.

وعلقت باس "أعتقد أنه أمر مخيف للغاية. أعتقد أنه يرسل رسالة مرعبة للغاية إلى العالم".

وتعرض عملاء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود لانتقادات شديدة بسبب تطبيقهم لحملة ترمب الصارمة على الهجرة بعد أن أطلقوا النار وقتلوا مواطنين أمريكيين اثنين في حادثين منفصلين هذا الشهر في مينيسوتا.