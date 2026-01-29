لماذا يشارك لاعبو المغرب والسنغال في كأس العالم رغم عقوبات الكاف؟

لن تؤثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بعض لاعبي السنغال والمغرب بسبب أحداث نهائي كأس أفريقيا 2025، على مشاركتهم في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة الصيف القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكدت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن العقوبات التي أقرّها "كاف" على بابي ثياو مدرب السنغال وعدد من لاعبيه بالإضافة إلى المغربيين أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري ستُطبق فقط في مسابقات الاتحاد الأفريقي.

عقوبات الكاف على المغرب والسنغال

وأوضحت أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي تملك الحق في تمديد العقوبة لتشمل بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن هذا لم يحدث.

وفي الوقت نفسه يحق لـ"فيفا" تمديد العقوبات على المستوى الدولي، لكنه لم يفعّل هذه الخطوة وترك كامل الحرية لنظيره الأفريقي في هذا الملف.

وبالتالي سيشارك منتخبا المغرب والسنغال في كأس العالم 2026 بكامل نجومهما، بحسب الشبكة الفرنسية.

ووقّع "كاف" عقوبة الإيقاف على ثياو مدرب السنغال لخمس مباريات بسبب تحريضه لاعبيه على مغادرة الملعب احتجاجا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائية ضد المغرب.

ووصف "كاف" سلوك مدرب "أسود التيرانغا" بأنه "غير رياضي وينتهك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإضرار بصورة كرة القدم".

كما فرض عليه غرامة قدرها 100 ألف دولار (نحو 83 ألف يورو)، وكذلك أُوقف اللاعبان إيليمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين بسبب سلوك "غير رياضي تجاه الحكم".

ولن تحول هذه العقوبات دون وجود الثلاثي المذكور في أول مباراة للسنغال في دور المجموعات من كأس العالم، المقررة يوم 16 يونيو/حزيران 2026 ضد فرنسا.

وعلى الجانب المغربي قرّر "كاف" إيقاف حكيمي مباراتين إحداهما مع وقف التنفيذ لمدة عام، وصيباري 3 مباريات في قضية المناشف.

وسيكون اللاعبان مؤهلين للعب ضد البرازيل يوم 14 يونيو/حزيران 2026 في أول مباراة لأسود الأطلس في المونديال القادم.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026، المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا.

أما السنغال فتلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والنرويج والمتأهل من الملحق العالمي (العراق، بوليفيا، سورينام).