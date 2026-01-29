عرض قميص تروبين حارس بنفيكا للبيع في مزاد

عرض القميص الذي ارتداه الأوكراني أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، للبيع في مزاد علني على إحدى المنصات العالمية الشهيرة.

وفرض تروبين (24 عاما) نفسه بطلا فوق العادة بعدما سجل لبنفيكا هدفا حاسما وغاليا في شباك ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت على ملعب النور لحساب الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ومع حاجة بنفيكا لهدف آخر من أجل التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، تقدم تروبين إلى منطقة جزاء ريال مدريد قبل أن يرتقي لكرة عرضية حولها برأسه إلى شباك نظيره تيبو كورتوا مسجلا الهدف الرابع (4-2) في الدقيقة 98 ليفجر فرحة جنونية بين زملائه وأنصار ومسؤولي فريقه على المدرجات.

وعرض قميص تروبين للبيع على منصة "ماتش وورن شيرت" (MatchWornShirt) الإلكترونية الأميركية، المتخصصة في بيع قمصان اللاعبين التي تم ارتداؤها رسميا في المباريات، للمشجعين ولهواة شراء القمصان الأصلية المستعملة في المباريات.

وحتى ساعة كتابة هذه السطور وصل سعر قميص تروبين 2900 يورو (نحو 3050 دولارا)، وهي قيمة من المتوقع أن تزداد أكثر مع مرور الوقت.

وأوضحت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن قيمة القميص كانت قبل ساعات حوالي 1200 يورو (نحو 1260 دولارا)، لكنها "لا تتوقف عن الارتفاع".

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن يستمر المزاد حتى 8 أيام.

فرحة تروبين حارس بنفيكا

من جهته عبّر تروبين عن فرحته الغامرة بالهدف الحاسم الذي سجله لفريقه في الوقت بدل الضائع في شباك فريق كبير بحجم ريال مدريد.

وقال تروبين: "لست بافليديس (زميله في الفريق ويلعب في خط الهجوم)، لست معتادا على التسجيل. هذه المرة الأولى لي. إنه أمر لا يصدق".

وبفضل هذا الهدف أنهى بنفيكا مرحلة الدوري في المركز الـ24، الذي يؤهل صاحبه إلى مرحلة خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تقام قرعة خروج المغلوب يوم غد الجمعة، وفيها سيعرف بنفيكا منافسه إما أن يواجه ريال مدريد صاحب المركز التاسع مرة أخرى، أو سيصطدم مع إنتر ميلان وصيف بطل النسخة الماضية، الذي احتل المركز العاشر.