موعد قرعة ملحق دور الـ16 في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أسدل الستار على مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث تأهلت 8 أندية بشكل مباشر إلى دور الـ16 بينما سيكشف الملحق عن الفرق الـ8 المتبقية.

وتعد النسخة الحالية هي الثانية في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، حيث يخوض كل فريق من الـ36 المشاركين في البطولة 8 مباريات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 مبابي يحطم الرقم القياسي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا end of list

وتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما ستخوض الأندية من التاسع وحتى الـ24 منافسات الملحق (من ذهاب وإياب)، على أن يتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.

الأندية المتأهلة إلى ملحق دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، أوليمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، كاراباخ، بودو/جيلميت، بنفيكا.

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تصطدم الفرق من المركز التاسع إلى الـ16، بتلك التي تحتل المراكز من 17 إلى 24.

وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركزين 23 و24، وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22 وهكذا إلى أن تحدد جميع الأندية منافسيها.

مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

يمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما في مرحلة الدوري.

يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

سيتم إجراء قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم الجمعة 30 يناير/كانون الثاني 2026.

وتبدأ القرعة في الثانية (14:00) ظهرا بتوقيت السعودية وقطر، الواحدة (13:00) ظهرا بتوقيت مصر، و12:00 بتوقيت كل من تونس والمغرب والجزائر.

يتم بث قرعة الملحق عبر قناة:

beIN Sports News

مواعيد مباريات ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباريات الذهاب 17-18 فبراير/شباط 2026.

مباريات الإياب 24-25 فبراير/شباط 2026.

مواعيد مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

10-11 مارس/آذار 2026 مباريات الذهاب.

17-18 مارس/آذار 2026 مباريات الإياب.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

7-8 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.

14-15 أبريل/نيسان 2026 مباريات الإياب.

مواعيد مباريات دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

28-29 أبريل/نيسان 2026 مباريات الذهاب.

5-6 مايو/أيار 2026 مباريات الإياب.

النهائي يوم 30 مايو/أيار على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجر.