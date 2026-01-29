رادعة أم هزلية؟ جدل بالمنصات بعد عقوبات الكاف على السنغال والمغرب

فجّرت قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جدلا واسعا على المنصات الرقمية بعد العقوبات التي فرضها على السنغال والمغرب إثر الفوضى التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقررت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف مدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو 5 مباريات، مع تغريمه 100 ألف دولار، بدعوى مخالفته مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة لسمعة كرة القدم.

كما أوقفت لاعبي السنغال إيليمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين لكل منهما، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.

وغرّمت اللجنة الاتحاد السنغالي لكرة القدم 615 ألف دولار، على خلفية سلوك الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى رعونة 5 لاعبين وتلقيهم إنذارات خلال المباراة.

في المقابل، طالت العقوبات المنتخب المغربي، إذ أوقفت الكاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين، وإسماعيل صيباري 3 مباريات، مع تغريمه 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي.

كما فرضت غرامة مالية قدرها 315 ألف دولار على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بسبب اقتحام اللاعبين منطقة تقنية الفيديو (الفار)، واستخدام الجماهير الليزر، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت حتى جامعي الكرات، في مشهد لم تُخفِ الكاف استياءها منه.

جدل واسع

وأثارت هذه القرارات تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، وهو ما رصده برنامج شبكات في حلقة (2026/1/29)، إذ اعتبر مغرّد يُدعى مالك أن المنتخب المغربي هو من فرّط باللقب على أرضه وأمام جمهوره، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على السنغال.

حتى لو لم يُنزلوا أي عقوبات على المنتخب السنغالي، فنحن من فرّطنا باللقب والفوز أمام جمهورنا وفي عُقرِ دارنا. بواسطة مالك

ووصف أبو وسام، العقوبة بحق مدرب السنغال بالمضحكة، معتبرا أنها لا ترقى إلى حجم ما جرى.

عقوبة مضحكة، وخصوصا في حق مدرب السنغال! الذي يستحق الحبس مع الشغل. بواسطة وسام

من جهتها، رأت ميسرة أن الاتحاد الأفريقي بات معروفا بعجزه عن فرض عقوبات رادعة، وهو ما أفقده هيبته، ودفع الجميع إلى التصرف دون خوف من المحاسبة.

يُعرَف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نطاق واسع بعجزه عن فرض العقوبات، ولم يعد أحد يهاب سلطته. ونتيجة لذلك، بات الجميع يتصرفون كما يشاؤون. بواسطة ميسرة

أما مغرّد يُدعى "سيم" فاعتبر أن العقوبات كانت منطقية بحق المغرب، لكنها فاشلة بحق السنغال، في طرح ساخر يعكس حالة الاحتقان.

عقوبات منطقية للمغرب وفاشلة السنغال بكرى (غدا) يكون نهائي كأس العالم أو الأبطال لو سجل خصم يروح فريق يشرب قهوة ويرجع يكمل لعب. بواسطة سيم

من جانبها، ذهبت ريحانة إلى أن النهائي لم ينتهِ بصفارة الحكم، بل بدأ بعدها في أروقة المحاكم الرياضية، محذرة من ارتدادات محتملة على استقرار المنتخبين.

النهائي لم ينتهِ بصفارة الحكم، بل بدأ الآن في ردهات المحاكم الرياضية، وسيكون لهذه العقوبات ارتدادات قوية على استقرار المنتخبين. بواسطة ريحانة

وفي السياق ذاته، رفضت لجنة الانضباط في الكاف احتجاج المغرب بشأن ما اعتبره مخالفات من الاتحاد السنغالي للمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.

وتنص المادة 82 على اعتبار الفريق خاسرا ومستبعدا من البطولة إذا انسحب أو غادر أرضية الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي دون إذن الحكم، في حين تنص المادة 84 على فوز الفريق الآخر بـ3 أهداف دون مقابل.

وكان المنتخب السنغالي قد تُوِّج بالكأس الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي أقيمت في الرباط في 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشهدت المباراة توترا كبيرا، فقد أدى احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، عقب إلغاء هدف للسنغال في وقت سابق من المباراة، إلى خروج عدد من لاعبي "أسود التيرانغا" من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني.