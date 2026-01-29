"الموت لإسرائيل، الحرية لفلسطين".. هتافات لجماهير تركية في شوارع مانشستر

ردد مشجعو نادي غلطة سراي التركي هتافات داعمة لفلسطين، أمس الأربعاء، في مدينة مانشستر الإنجليزية، وذلك قبل مواجهته أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت مقاطع متداولة تجمعا لعدد من أنصار الفريق التركي في شوارع مانشستر وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات من بينها "تحيا فلسطين" و"الحرية لفلسطين"، إلى جانب هتاف مناهض للاحتلال "الموت لإسرائيل".

وذكر موقع "تي آر خبر" التركي أن هذه المسيرة، التي نظمت ضمن واحدة من أبرز البطولات الكروية في أوروبا، تؤكد مجددا أن الرياضة لا تقتصر على التنافس داخل المستطيل الأخضر، بل يمكن أن تكون منصة تحرك الضمير العالمي.

وأضاف: "سعى مشجعو غلطة سراي، عبر لفت الأنظار إلى القضية الفلسطينية في دولة تعد من مراكز كرة القدم عالميا مثل إنجلترا، إلى إيصال رسالة قوية إلى الرأي العام الدولي".

وأشار إلى أن "تصرف الجماهير التركية يعد أحد أوضح المواقف السياسية والإنسانية التي صدرت من مدرجات كرة القدم دعما للشعب الفلسطيني في ظل ما تشهده غزة من خسائر مدنية وأزمة إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية".

وحسم مانشستر سيتي المواجهة أمام غلطة سراي بفوزه بهدفين دون رد سجلهما إرلينغ هالاند وريان شرقي، ليضمن الفريق الإنجليزي التأهل مباشرة للدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واحتل فريق المدرب بيب غوارديولا المركز الثامن في مرحلة الدوري، ليتجنب خوض الملحق المؤهل لدور الـ16، ولعب المزيد من المباريات ضمن جدوله المزدحم بالفعل.

أما غلطة سراي فاحتل المركز العشرين برصيد 10 نقاط وسيخوض الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي.