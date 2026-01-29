أعاد الهدف الذي سجله حارس مرمى بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين في مرمى ريال مدريد إلى الأذهان لقطات سابقة نادرة اهتزت فيها شباك الفريق الملكي.

وهز تروبين (24 عاما) شباك ريال مدريد في الوقت بدل الضائع وبالتحديد عند الدقيقة 98 من المباراة التي جرت على ملعب النور لحساب الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، محرزا هدفا ثمينا ساهم في تأهل بنفيكا إلى مرحلة خروج المغلوب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تروبين الذي يبلغ طوله 1.99 مترا، بات أول حارس مرمى يسجل هدفا في ريال مدريد خلال القرن الحالي.

وأوضحت أن ريال مدريد يستقبل بالعموم هدفا من حارس مرمى مرة واحدة كل 25 عاما تقريبا.

حراس مرمى هزوا شباك ريال مدريد قبل تروبين

وكان حارس المرمى الأرجنتيني كارلوس فينوي هو أول حارس مرمى يهز شباك ريال مدريد في التاريخ، وقد فعل ذلك في إحدى مباريات الدوري الإسباني في سبعينيات القرن الماضي.

ففي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 احتسب الحكم غارسيا كاريون ركلة جزاء لصالح سيلتا فيغو قبل 3 دقائق من نهاية المباراة ضد ريال مدريد.

وتقدّم فينوي لتنفيذ ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس ريال مدريد ميغيل أنخيل، لكنها عادت للأول فأعادها إلى الشباك مسجلا هدفه الرابع في الليغا بموسم 1975-1976.

وبعد ذلك بحوالي 25 عاما، أعاد حارس مرمى ريال بيتيس الأسبق الإسباني أنطونيو براتس سيرفيرا "توني" الكرّة، لكن بطريقة مختلفة.

ففي يناير/كانون الثاني 2000 حصل ريال بيتيس على ركلة حرة مباشرة نفذها توني بطريقة فاجأت نظيره إيكر كاسياس لتستقر في الشباك.

ويعد توني أول وآخر حارس مرمى حتى الآن يسجل هدفا في مرمى ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو الشهير.

اللافت أن ريال مدريد الذي يعد واحدا من أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في التاريخ، لا يمتلك أي هدف مسجّل عبر حراس مرماه، على النقيض من غريمه برشلونة الذي يمتلك هدفا سجله حارسه ريكاردو زامورا ضد إنترناسيونال عام 1919 وفق "ماركا".

ولاحت فرصة ثمينة لحارس المرمى بيلو أرتولا لدخول تاريخ ريال مدريد من الباب الواسع باعتباره أول حارس مرمى يسجل هدفا للنادي الملكي، لكنه أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة.

ففي عام 1978 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء في مباراته ضد خيتافي بالدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا، حين كان الميرنغي متقدما بثمانية أهداف دون رد.

وتقدم أرتولا لتنفيذ الركلة لكنه سددها بطريقة سيئة للغاية خارج الملعب، وبعد سنوات قال عن تلك اللقطة: "لم أسدد ركلة جزاء، بل أخرجت كرة كانت في طريقها إلى المرمى بسبب سوء التنفيذ".