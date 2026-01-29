4 حراس مرمى سجلوا أهدافا في دوري أبطال أوروبا قبل تروبين

أعاد الأوكراني أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا إلى الأذهان ما فعله حراس سابقون تمكنوا من تسجيل أهداف في مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونصب تروبين نفسه نجما فوق العادة لليلة مثيرة حافلة بالأهداف، بعدما سجل لفريقه الهدف الرابع (4-2) في مرمى ريال مدريد في الوقت بدل الضائع (90+8) من المواجهة التي جرت على ملعب النور لحساب الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري.

وساهم هذا الهدف بالتحديد في بقاء بنفيكا في البطولة بعدما أزاح أولمبيك مارسيليا عن المركز الـ24 في جدول الترتيب، المؤهل لمرحلة خروج المغلوب

وأصبح تروبين خامس حارس مرمى يسجل هدفا في البطولة الأوروبية العريقة وفق بيانات شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام.

وتاليا قائمة بحراس المرمى الذين سجلوا أهدافا في دوري أبطال أوروبا قبل تروبين:

1- الألماني هانس-يورغ بوت: يعد الحارس الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ فعل ذلك في 3 مناسبات مختلفة واللافت أنها جميعا جاءت بنفس الطريقة وفي مرمى نفس الفريق.-

وسجل بوت أول أهدافه يوم 13 سبتمبر/أيلول 2000، حين تقدم لتنفيذ ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريقه هامبورغ حولها بنجاح في شباك يوفنتوس.

وبعد أقل من عامين على ذلك وبالتحديد في يوم 12 مارس/آذار 2002 عاد بوت لهز شباك يوفنتوس من ضربة جزاء ثانية، لكنها هذه المرة كانت لصالح فريقه الآخر باير ليفركوزن.

وأعاد بوت الكرة أمام يوفنتوس بالذات بعدما هز شباكه للمرة الثالثة ومن علامة الجزاء أيضا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2009، وحينها كان مرتديا قميص بايرن ميونخ.

2- التركي سينان بولات: في يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2009 سجل بولات هدفا لفريقه ستاندار دو لياج البلجيكي في مرمى ألكمار الهولندي (1-1) من ضربة رأسية.

وساهم هذا الهدف في إنهاء دو لياج دور المجموعات في المركز الثالث وهو مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي.

3- النيجيري فينسنت إنيياما: في يوم 29 سبتمبر/أيلول 2010 هز إنيياما شباك أولمبيك ليون بعدما نفذ ضربة جزاء بنجاح احتسبها الحكم لفريقه هبوعيل، إذ وضع الكرة على الجهة المعاكسة لنظيره هوغو لوريس.

ولم يكن هذا الهدف كافيا لتحقيق الفوز على الفريق الفرنسي، الذي خطف النقاط الثلاث في نهاية الأمر بانتصاره بنتيجة 3-1.

4- الإيطالي إيفان بروفيديل: في يوم 19 سبتمبر/أيلول 2023 سجل بروفيديل هدف التعادل (1-1) لفريق لاتسيو في مرمى أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 95 من ضربة رأسية مركزة، وذلك في دور المجموعات.