شاهد.. حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد

سجل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفا غير متوقع في الدقيقة 98، ليقود فريقه إلى فوز حاسم (4-2) ويمنحه بطاقة الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أكثر لحظات الجولة الختامية إثارة.

وجاء الهدف في آخر هجمة من المباراة، عندما تقدم تروبين إلى منطقة جزاء المنافس لتنفيذ كرة ثابتة، ونجح في تحويلها برأسه إلى الشباك، مانحا فريقه الهدف الرابع الذي ضمن له التواجد ضمن فرق الدور الفاصل، وأبقى آمال المدرب جوزيه مورينيو قائمة في البطولة القارية.

حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد

وشهد ملعب "دا لوز" أجواء استثنائية مع إدراك بنفيكا أن نتيجة 3-2 لم تعد كافية، في ظل نتائج المباريات الأخرى، ما دفع الجهاز الفني إلى المجازفة بإشراك الحارس في الهجمة الأخيرة.

وجاء الهدف بعد مرور أكثر من ثلاث دقائق على الوقت المحتسب بدل الضائع، من كرة عرضية نفذت من ركلة حرة جانبية، وسط ازدحام داخل المنطقة، ليحسم تروبين المواجهة بضربة رأس متقنة.

مقارنة تاريخية

وأعاد هدف تروبين إلى الأذهان هدف سيرجيو راموس الشهير في ملعب دا لوز خلال نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، من حيث التوقيت وطريقة التسجيل، وإن اختلفت القيمة التاريخية للهدفين. ففي حين منح هدف راموس ريال مدريد لقب البطولة، كان هدف تروبين كافيا لإبقاء بنفيكا في سباق المنافسة القارية.

وبهذا الهدف، أنهت بنفيكا مباراتها بطريقة درامية، مستفيدة من لحظة نادرة، في أمسية ستبقى حاضرة في ذاكرة جماهيرها، وتضاف إلى سجل اللحظات الاستثنائية التي عرفها ملعب "دا لوز" في دوري أبطال أوروبا.