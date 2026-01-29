تونس تواجه مصر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

تأهل المنتخب التونسي للمباراة النهائية في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، المقامة حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي.

وحقق المنتخب التونسي انتصارا كبيرا على نظيره الجزائري بنتيجة 33-24، الخميس، في الدور قبل النهائي للمسابقة، ليواصل حلمه نحو التتويج بلقبه الـ11 في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

وفرض منتخب تونس هيمنته على مجريات المباراة، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 19-11، قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني، وينهي اللقاء لمصلحته بفارق 9 أهداف.

وضرب منتخب تونس موعدا كلاسيكيا مع المنتخب المصري، حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة، يوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، وذلك بعد فوز منتخب (الفراعنة) 32-26 على الرأس الأخضر، في لقاء المربع الذهبي الآخر.

النهائي بطابع تاريخي

وتحمل المباراة النهائية طابعا تاريخيا خاصا، إذ يسعى منتخب مصر لتحقيق لقبه الرابع على التوالي، والحفاظ على عرشه القاري، ورفع رصيده إلى 10 ألقاب، ليتساوى مع منتخب تونس في عدد مرات التتويج بالبطولة عبر التاريخ، بينما يرغب منتخب (نسور قرطاج) في استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ نسخة عام 2018 بالغابون.

يذكر أن المنتخبين المصري والتونسي تأهلا لبطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، برفقة منتخبي الرأس الأخضر والجزائر، اللذين سيلتقيان غدا الجمعة، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يكتمل عقد المنتخبات الأفريقية الصاعدة للمونديال الألماني الجمعة أيضا، خلال لقاء منتخبي أنغولا ونيجيريا، الذي يقام من أجل تحديد صاحب المركز الخامس في بطولة أفريقيا.