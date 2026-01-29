اختتمت مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا -مساء الأربعاء- حيث ضمنت 8 أندية مقاعدها في دور الـ16 مباشرة.

وأقصيت الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهي "كيرات ألماتي" و"فياريال" و"سلافيا براغ" و"أينتراخت فرانكفورت" من البطولة بينما ضمن 16 ⁠ناديا التأهل إلى الملحق.

وتأهلت أول 8 أندية في الترتيب العام إلى ثمن النهائي بشكل مباشر، بينما ستخوض الفرق من 9 وحتى الـ24 مرحلة الملحق (من ذهاب وإياب)، ليتأهل 8 منها لإكمال مواجهات دور الـ16 في دوري الأبطال.

الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، توتنهام، تشلسي، سبورتيغ لشبونة، مانشستر سيتي.

الأندية التي ستخوض الملحق:

ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، كاراباخ، بودو-غليمت، بنفيكا.