الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
Published On 29/1/2026|
آخر تحديث: 01:27 (توقيت مكة)
اختتمت مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا -مساء الأربعاء- حيث ضمنت 8 أندية مقاعدها في دور الـ16 مباشرة.
وأقصيت الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهي "كيرات ألماتي" و"فياريال" و"سلافيا براغ" و"أينتراخت فرانكفورت" من البطولة بينما ضمن 16 ناديا التأهل إلى الملحق.
وتأهلت أول 8 أندية في الترتيب العام إلى ثمن النهائي بشكل مباشر، بينما ستخوض الفرق من 9 وحتى الـ24 مرحلة الملحق (من ذهاب وإياب)، ليتأهل 8 منها لإكمال مواجهات دور الـ16 في دوري الأبطال.
أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، توتنهام، تشلسي، سبورتيغ لشبونة، مانشستر سيتي.
الأندية التي ستخوض الملحق:
ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، كاراباخ، بودو-غليمت، بنفيكا.
المصدر: الجزيرة