هكذا عاقبت الصين 13 ناديا و73 شخصا بتهمة الرشوة

أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم 73 شخصاً مدى الحياة، من بينهم المدرب السابق للمنتخب الوطني لي تاي، وعاقب 13 نادياً من الدرجة الأولى، بخصم النقاط بالإضافة إلى تغريمها الخميس، وذلك لتورطها في التلاعب بنتائج مباريات وفساد.

وجاءت هذه العقوبات بعد "مراجعة شاملة"، وكانت ضرورية "لفرض الانضباط في هذا القطاع، وتطهير بيئة كرة القدم، والحفاظ على المنافسة النزيهة"، وفق ما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

في عهد الرئيس شي جينبينغ، شهدت كرة القدم الصينية في السنوات الأخيرة حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، كاشفةً عن فساد مستشرٍ في عالم الاحتراف.

أُطيح بالعديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الصيني للعبة، بينما مُنع عشرات اللاعبين من ممارسة كرة القدم بسبب التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات.

لم يُحدد بيان الخميس تاريخ آخر حالة تلاعب بنتائج المباريات التي أُعلن عنها، أو كيفية حدوثها.

ويقضي لي، لاعب إيفرتون الإنكليزي السابق الذي قاد المنتخب الوطني بين عامي 2019 و2021، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الرشوة، بعد صدور الحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأفاد بيان الاتحاد أنه مُنع الآن من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة، إلى جانب 72 لاعباً آخر.

من بين هؤلاء، شويوان تشن الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 11 مليون دولارٍ.

وتُعدّ أندية كرة القدم التي ستُعاقب ذات شهرة مماثلة.

من بين الأندية الـ 16 التي شاركت في موسم 2025 من الدوري الصيني الممتاز، سيتم خصم نقاط من أحد عشر نادياً وتغريمها.

كما يواجه ناديا تيانجين جينمين تايغر وشنغهاي شينهوا، وصيف الموسم الماضي، أشد العقوبات، حيث سيتم خصم 10 نقاط من رصيديهما وتغريمهما مليون يوانٍ (نحو 144 ألف دولارٍ) عند انطلاق موسم 2026 في مارس/آذار.

إعلان

أما نادي شنغهاي بورت، بطل المواسم الثلاثة الماضية، فسيواجه خصم 5 نقاط من رصيده وتغريمه 400 ألف يوانٍ (نحو 57.6 ألف دولارٍ)، وهي العقوبة نفسها التي فُرضت على نادي بكين غوان.