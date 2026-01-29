لماذا ارتدى لاعبو كوبنهاغن شعار الصليب الأحمر ضد برشلونة؟

لفت فريق كوبنهاغن الدنماركي الأنظار في مباراته ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا، بسبب ظهور شعار الصليب الأحمر على قمصان لاعبيه، على غير ما اعتاد عليه في مبارياته السابقة في البطولة نفسها.

وخسر كوبنهاغن أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" أمس 4-1 في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة بعدما أخفق في بلوغ الملحق، بينما صعد "البلوغرانا" لثمن النهائي مباشرة بعد احتلاله المركز الخامس.

سر شعار الصليب الأحمر على قمصان كوبنهاغن

وذكر الموقع الرسمي لكوبنهاغن قبل مباراة برشلونة، أن لاعبيه سيرتدون مجددا شعار الصليب الأحمر على مقدمة قمصانهم على ملعب "كامب نو"، بناء على اتفاقية ثلاثية بين المؤسسة الخيرية والنادي والراعي الرسمي للنادي شركة "يونيبت".

ومن المعلوم أن "يونيبت" تعد شركة معروفة في مجال المراهنات الرياضية، وهي الراعي الرسمي لكوبنهاغن، ويحمل قميص الفريق شعارها في مبارياته المحلية والأوروبية.

ولا تسمح إسبانيا لشركات المراهنات بالظهور على مقدمة قمصان اللاعبين خلال المباريات التي تقام على أراضيها، لذلك اختارت "يونيبت" منح مساحة مقدمة القميص للصليب الأحمر لاستخدامها مجانا.

وسبق أن حدث الأمر ذاته في ديسمبر/كانون الأول 2025 خلال مباراة كوبنهاغن ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا أيضا.

ووفقا للموقع، من المقرر أن قميص أفضل لاعب من كوبنهاغن في المباراة للبيع في مزاد علني للصليب الأحمر، ويعود ريعه لدعم أعمال المؤسسة.

يذكر أن كوبنهاغن أنهى مرحلة الدوري في المسابقة الأوروبية محتلا المركز الـ31 برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين في 8 مباريات.