الرابحون والخاسرون بعد مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري (دور المجموعات) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما ضمنت ثمانية فرق التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، لتكون الأكثر استفادة من هذه المرحلة، إذ ستتجنب خوض الدور الفاصل، كما ستخوض مباريات الإياب في الأدوار الإقصائية على ملاعبها.

وفي المقابل، اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدور الفاصل المؤهل لثمن النهائي، حيث جاءت الأندية التي احتلت المراكز من التاسع إلى السادس عشر بأفضلية خوض مباريات الإياب على أرضها، بينما تأهلت الفرق التي حلّت في المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين بشق الأنفس، لتكون الأقل حظا، نظرا لقوة المنافسين، إضافة إلى خوض مباريات الإياب خارج قواعدها.

فرق ودّعت دوري أبطال أوروبا

غادرت أندية مرسيليا، وبافوس، ويونيون سان جيلواز، وآيندهوفن، وأتلتيك بيلباو، ونابولي، وكوبنهاغن، وأياكس، وكايرات، وفياريال، وسلافيا براغ، وآينتراخت فرانكفورت، سباق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رسميا، بعد احتلالها المراكز من 25 إلى 36.

الأندية الرابحة من الجولة الأخيرة

بعد أن ضمن أرسنال وبايرن ميونخ تأهلهما المباشر إلى الدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة، استفادت أندية ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشلسي، سبورتينغ لشبونة، ومانشستر سيتي من نتائج هذه الجولة، سواء بحجز مقاعدها ضمن الثمانية الأوائل أو بتحسين موقعها في جدول الترتيب، ما منحها أفضلية واضحة في الأدوار الإقصائية المقبلة.

كما يُعد بنفيكا من بين الأندية الرابحة، بعدما حسم تأهله في اللحظات الأخيرة ونجح في البقاء ضمن المراكز المؤهلة إلى الدور الفاصل، منقذًا موسمه الأوروبي من الخروج المبكر، رغم إدراكه صعوبة المهمة في المرحلة المقبلة.

الأندية الأقل استفادة

شهدت الجولة الأخيرة تراجع حظوظ عدد من الفرق الكبيرة التي أخفقت في اقتحام المراكز الثمانية الأولى، واضطرت إلى خوض الدور الفاصل، رغم طموحاتها في التأهل المباشر، وعلى رأسها: ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، يوفنتوس، وأتلتيكو مدريد.

الأندية الخاسرة من الجولة الثامنة

لم تقتصر خسائر الجولة الثامنة على الفرق التي ودّعت دوري أبطال أوروبا رسميا، بل شملت أيضًا أندية فشلت في بلوغ المراكز الثمانية الأولى رغم امتلاكها فرصا قائمة قبل الجولة الأخيرة، مثل ريال مدريد، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، التي اضطرت إلى خوض الدور الفاصل بدل التأهل المباشر.

كما طالت الخسائر فرقا تراجعت من مواقع متقدمة واكتفت بمراكز مؤهلة للملحق، في حين دخلت أندية أخرى الجولة الختامية بأمل اقتحام الثمانية الأوائل دون أن تنجح في ذلك، على غرار نيوكاسل يونايتد، يوفنتوس، وأتلتيكو مدريد.

وفي المقابل، عجزت فرق عن التأهل من الأساس أو أنهت مشاركتها في مراكز متأخرة، لتغادر المنافسة مبكرا، أبرزها أياكس، ونابولي، وفياريال، وآينتراخت فرانكفورت، وسلافيا براغ.

وتندرج تحت هذا العنوان جميع الأندية التي خسرت رهان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، سواء تلك التي كانت ضمن الثمانية الأوائل ثم تراجعت، أو التي دخلت الجولة الثامنة بأمل الاقتحام ولم تنجح، فضلا عن الفرق التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الطموحات وغادرت البطولة من دور المجموعات.

أسفرت الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا عن تأهل 8 أندية مباشرة إلى دور ثمن النهائي، مستفيدة من الاستقرار الفني والنتائج المتوازنة، فيما ستضطر فرق كبيرة إلى خوض الدور الفاصل بعدما أخفقت في حسم التأهل المباشر رغم امتلاكها الفرصة حتى الأمتار الأخيرة.

وفي المقابل، دفعت الأندية التي غادرت من دوري المرحلة ثمن تذبذب الأداء أو ضعف الحصيلة النقطية، في وقت باتت فيه هوامش الخطأ شبه معدومة مع النظام الجديد للبطولة.

حاليا ستدخل البطولة مراحلها الحاسمة حيث لا مجال للتعويض، وسيصبح التفوق التكتيكي والخبرة الأوروبية العامل الفاصل في سباق بلغ الأدوار المتقدمة.