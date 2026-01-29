بعد اكتمال قائمة الفرق الـ24 المتأهلة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026، ضمنت ثمانية أندية التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، فيما ستخوض الفرق الـ16 الأخرى الملحق الفاصل من أجل استكمال عقد المتأهلين.

الدوريات الأكثر تمثيلا في ثمن نهائي وملحق دوري أبطال أوروبا

يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا في الدورين ثمن النهائي والملحق معًا، بواقع 6 أندية، هي:

أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشيلسي، مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ما يعني أن الأندية الإنجليزية تشكل ربع الفرق المتأهلة، منها خمس فرق ضمنت التأهل مباشرة للثمن نهائي.

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بـ3 أندية هي: إنتر ميلان، يوفنتوس، وأتالانتا.

كما سجّل كل من الدوري الإسباني والدوري الألماني حضورًا متساويًا، بواقع 3 أندية لكل منهما؛ إذ يمثل إسبانيا برشلونة، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، بينما يشارك عن ألمانيا بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند.

أما الدوري الفرنسي، فحضر بـناديين هما باريس سان جيرمان وموناكو، وهو العدد نفسه الذي سجّله الدوري البرتغالي عبر سبورتينغ لشبونة وبنفيكا.

وتعكس هذه الأرقام استمرار هيمنة الدوري الإنجليزي على المشهد القاري، مقابل تمثيل متوازن نسبيًا لبقية الدوريات الكبرى في الأدوار الإقصائية من البطولة.

مقارنة بالموسم الماضي قوة إنجليزية وتراجع فرنسي

مقارنةً بموسم 2024–2025، حافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على موقعه في صدارة الدوريات الأكثر تمثيلًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا استمرارية تفوقه القاري من حيث عدد الأندية الحاضرة وعمق المنافسة.

في المقابل، سجّل الدوري الإيطالي حضورًا مستقرًا، مع استمرار ثلاثة أندية في بلوغ الأدوار الإقصائية، ما يعكس توازنًا نسبيًا دون قفزة نوعية مقارنة بالموسم السابق.

أما الدوري الإسباني، فرغم احتفاظه بعدد مماثل من الفرق المتأهلة، فإن توزيعها بين التأهل المباشر والملحق يعكس تراجعًا نسبيًا في الحسم المبكر، مقارنة بمواسم سابقة كان فيها الحضور الإسباني أكثر قوة في المراكز الأولى.

إعلان

وشهد الدوري الألماني بدوره تمثيلًا مشابهًا للموسم الماضي، مع استمرار بايرن ميونيخ كقوة ثابتة، مقابل تذبذب نتائج بقية الأندية في مرحلة المجموعات.

في المقابل، لم يطرأ تحسن لافت على الدوري الفرنسي، الذي واصل تمثيله المحدود في الأدوار الإقصائية، رغم مشاركة باريس سان جيرمان وموناكو، ما يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بينه وبين بقية الدوريات الكبرى.

وبصورة عامة، تؤكد معطيات هذا الموسم أن ميزان القوة القارية لم يشهد تغييرات جذرية مقارنة بالموسم الماضي، مع استمرار هيمنة إنجليزية، واستقرار إيطالي وألماني، مقابل تراجع نسبي في الحسم المبكر لبعض القوى التقليدية.

تعكس نتائج دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026 تحوّلًا واضحًا في عمق المنافسة الأوروبية أكثر من تغيّر في هرم القوى التقليدية. فقد واصل الدوري الإنجليزي توسيع قاعدته التنافسية، بعدد أكبر من الأندية القادرة على بلوغ الأدوار الإقصائية، في مقابل استقرار نسبي لإيطاليا وإسبانيا وألمانيا من حيث الحضور العددي، دون قفزات نوعية.

في المقابل، لم ينجح الدوري الفرنسي في ترجمة مشاركاته إلى تمثيل أوسع، ما يؤكد استمرار الفجوة بينه وبين بقية الدوريات الكبرى. كما أبرز النظام الجديد للبطولة أهمية التفاصيل الهامشية، مثل الفعالية الهجومية وفارق الأهداف، في تحديد مصير الفرق، أكثر من الاكتفاء بالأسماء الكبيرة.

وبينما لم تتغير ملامح القمة كثيرًا، فإن السباق نحو الأدوار الإقصائية بات أكثر ازدحامًا وتنافسًا، ما ينذر بأدوار خروج مغلوب أكثر توازنًا وأقل قابلية للتوقع في المراحل المقبلة.