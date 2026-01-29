التغييرات الدراماتيكية في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا

في الوقت الذي حافظ فيه أرسنال وبايرن ميونخ على مركزيهما الأول والثاني في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026، شهدت الجولة الثامنة صراعا محتدما على المراكز من الثالث إلى الثاني عشر.

فقد سان جيرمان وريال مدريد مع مرور دقائق الجولة مراكزهما المؤهلة مباشرة للدور ثمن النهائي، حيث كان الفريقان في المركزين الثالث والرابع خلال أول عشر دقائق. وتغيرت الأمور تدريجيا، خاصة من الدقيقة 50، إذ بدأ الفريقان يفقدان مراكز متقدمة لصالح أندية أخرى.

إلى حد الدقيقة 70، كان الفريقان ضمن الثمانية الأوائل، لكن في وضع متأرجح، وحملت الدقيقة 80 الأخبار غير السارة لهما، إذ تراجع سان جيرمان إلى المركز التاسع وريال مدريد إلى المركز السابع. وفي الدقيقة 90، خرج الناديان من قائمة الثمانية الأوائل، وجاء ريال مدريد تاسعا، بينما احتل سان جيرمان المركز الحادي عشر.

بالمقابل، بدأ برشلونة الجولة في المركز الثالث عشر، وإنتر في المركز الثاني عشر، وتقدم برشلونة ثلاثة مراكز بحلول الدقيقة 50، بينما استمر الإنتر في مركزه. وفي الدقيقة 60، ارتقى برشلونة إلى المركز السادس، تزامنا مع تسجيل لامين جمال هدف التقدم.

وفي الدقيقة 80، تمكن الإنتر من التقدم على دورتموند، ما رفعه إلى المركز الثامن. وبفضل زيادة غلته التهديفية، خطف برشلونة المركز الخامس، بينما عاد الإنتر إلى المركز العاشر بعد تقدم سبورتينغ لشبونة في النتيجة.

تحليل أهم المراكز بالدقيقة:

1. أرسنال وبايرن ميونيخ

حافظا على المركزين الأول والثاني طوال الجولة حتى الدقيقة 90 تقريبًا.

2. سان جيرمان وريال مدريد

الدقيقة 0-10: المركزين الثالث والرابع (يتأهلان مباشرة للدور ثمن النهائي).

الدقيقة 50: بدأ الفريقان يفقدان مراكزهما لصالح فرق أخرى.

الدقيقة 70: ضمن الـ8 الأوائل.

الدقيقة 80: سان جيرمان: المركز التاسع، ريال مدريد: المركز السابع

الدقيقة 90: ريال مدريد: المركز التاسع، سان جيرمان: المركز 11

خسر الفريقان فرصة التأهل المباشر بسبب تراجع مركزهما بعد الدقيقة 50.

3. برشلونة

الدقيقة 0-10: المركز 13

الدقيقة 50: المركز العاشر

الدقيقة 60: المركز السادس

الدقيقة 80: المركز الخامس

الدقيقة 90: ثابت في المركز الخامس.

4. إنتر