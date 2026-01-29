الأهلي المصري يوقف إمام عاشور ويغرمه 32 ألف دولار

اتخذ النادي الأهلي المصري عقوبات صارمة ضد نجمه إمام عاشور، حسبما أعلن اليوم الخميس على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

وذكر الأهلي في بيان أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، قرر إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار)، نظرا لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة أمام يانغ أفريكانز التنزاني، المحدد لها بعد غد السبت.

أضاف الأهلي في بيانه أن عاشور سوف يؤدي تدريباته منفردا طوال فترة الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتربع الفريق الأحمر على قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الفريق التنزاني، بينما يتواجد فريقا الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.