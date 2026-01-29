بالفيديو.. جماهير برشلونة تحتفل بإقصاء ريال مدريد من "الثمانية الكبار"

شهدت مدرجات ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، احتفالات صاخبة من جماهير الفريق الكتالوني في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، بعد تأكدها من فشل الغريم ريال مدريد في التأهل بشكل مباشر للدور ثمن النهائي.

وكان لافتا احتفال الآلاف من مشجعي برشلونة خلال المباراة ضد كوبنهاغن أمس الأربعاء، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، دون حدوث ما يستدعي ذلك على أرضية ملعب "كامب نو"، إذ كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

جماهير برشلونة تحتفل بسقوط ريال مدريد

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الجماهير الكتالونية احتفلت بصخب بتسجيل سبورتينغ لشبونة هدفا قاتلا أمام أتلتيك بلباو في مباراة كانت تقام بنفس التوقيت على ملعب سان ماميس، وهي النتيجة التي تسببت في تراجع ريال مدريد بجدول الترتيب وخروجه من منطقة الثمانية الكبار، مما زاد من حماس الجماهير التي صفقت بحرارة لهذا السقوط المدريدي".

وكان ريال مدريد قبل هدف فوز لشبونة ضامنا للصعود ضمن الثمانية الأوائل حتى رغم تأخره أمام الفريق البرتغالي الآخر بنفيكا، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بعد تسجيل اللاعب أليسون سانتوس هدفا في الدقيقة 90+4 على ملعب "سان ماميس".

ورفع لشبونة رصيده إلى 16 نقطة وتقدم إلى المركز السابع في الترتيب، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع بفارق نقطة واحدة، ليضطر إلى خوض الملحق برفقة العديد من الفرق الكبرى على غرار جاره أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، ووصيفه إنتر ميلان.

في المقابل، ضمن برشلونة التأهل بشكل مباشر بفضل فوزه على كوبنهاغن ليحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ولم يقتل هدف أليسون سانتوس طموحات ريال مدريد فحسب؛ بل كان أتلتيك بلباو الخاسر الأكبر بعدما تراجع إلى المركز الـ29 في الترتيب، ليودّع البطولة بعد الفشل في بلوغ الملحق.

اللافت أن برشلونة كان الفريق الإسباني الوحيد الذي تأهل إلى ثمن النهائي بشكل مباشر، بينما سيخوض ريال وأتلتيكو مدريد الملحق، في وقت خرج كل من بلباو وفياريال من المنافسة مبكرا.