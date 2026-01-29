رياضة|بطولات عربية|الجزائر

إيقاف لاعب جزائري عاما كاملا لخنقه حكمة مباراة

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 17: Fourth Referee Ghada Mehat smiles during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic match between Brazil and Zambia at Felix Sanchez Stadium on October 17, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
الحكمة غادة محاط تعرضت للاعتداء للمرة الثانية في مسيرتها التحكيمية (غيتي)
Published On 29/1/2026
آخر تحديث: 21:03 (توقيت مكة)

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الجزائري لكرة القدم فرض عقوبة الإيقاف لمدة عام على لاعب شبيبة تيقصراين غالي زرارقة يونس أنيس لاعتدائه على حكمة المباراة.

كما شملت العقوبة تسديد غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبة المسلطة على اللاعب جاءت نتيجة اعتدائه بالخنق على الحكمة غادة محاط خلال مباراة تيقصراين ضد وداد تلمسان ضمن إطار الجولة الـ17 من بطولة القسم الثاني هواة.

وجاء في بيان الرابطة كرة القدم لقسم الهواة أن الحكمة أكّدت تعرّضها للخنق من طرف اللاعب وأنها أشهرت في وجهه بطاقة حمراء.

وسبق أن تعرضت الحكمة الدولية للاعتداء بعد من قبل لاعب مولودية الجزائر سابقا يوسف بلايلي عام 2024 خلال مباراة جمعت فريقه بنادي وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، عوقب على إثرها بالإيقاف لستة مباريات وغرامة مالية.

أمسك بلايلي بيد الحكمة بقوة لمنعها من توجيه الإنذار له. ولاحقا، قدم بلايلي اعتذاره للحكمة الدولية، إلا أن ذلك لم يجنبه العقوبة.

