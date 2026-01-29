أربيلوا متفائل رغم خسارة ريال مدريد القاسية أمام بنفيكا

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة القاسية أمام بنفيكا البرتغالي 2-4 أمس الأربعاء في الجولة الختامية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتسببت هذه الهزيمة في تراجع الفريق الملكي إلى المركز التاسع في الترتيب العام، مما يجبره على خوض ملحق دور الـ16 بدلا من التأهل المباشر، في ليلة شهدت تفوقا تكتيكيا واضحا لمدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو على تلميذه السابق ألفارو أربيلوا.

وبدأت المباراة بشكل جيد لريال مدريد عندما افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 30، لكن بنفيكا عاد بقوة وسجل 3 أهداف متتالية عبر أندريس شييلديروب وفانغيليس بافليديس.

ورغم تقليص كيليان مبابي الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 58، جاءت اللحظة الدرامية الأبرز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، حين تقدم حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين بناء على تعليمات مورينيو ليسجل الهدف الرابع برأسية سكنت الشباك، وسط حالة من الذهول في معسكر مدريد الذي كان يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد راؤول أسينسيو ورودريغو في الدقائق الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أكد أربيلوا: "أنا المسؤول عن هذه الخسارة، كما كنت مسؤولا عن الخسارة في ألباسيتي، أشعر بالمسؤولية الكاملة عندما لا تسير الأمور كما ينبغي ولا يتحقق الهدف الذي نضعه لأنفسنا".

ورفض المدرب إلقاء اللوم على المهاجمين أو أي فرد بعينه، موضحا: "إذا كان استنتاجكم أن ما حدث اليوم سببه أن المهاجمين لم يبذلوا جهدا كافيا، فأنا أختلف معكم كليا، لقد افتقدنا إلى أشياء كثيرة ولم نكن قادرين على الارتقاء إلى المستوى المطلوب طوال 90 دقيقة".

وعن قراراته الفنية، خاصة عدم إشراك داني سيبايوس، أوضح أربيلوا في تصريحات، أوردها الموقع الرسمي لريال مدريد: "كان قرارا فنيا بحتا، أردت حماية الفريق لأنني كنت أعلم أننا قد نضطر لارتكاب أخطاء تكتيكية، وجميع المدافعين كانوا مهددين بالإيقاف".

إعلان

ورغم مرارة الهزيمة، حاول أربيلوا بث التفاؤل في نفوس الجماهير مشيرا إلى أن "الطريق لا يزال طويلا، ولم نقص من دوري الأبطال بعد، سنخوض مباراتي الملحق للتأهل إلى الدور المقبل".