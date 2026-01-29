الأرباح المالية لفرق دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مرحلة الدوري

يتصدر أرسنال الإنجليزي قائمة الفرق التي حققت أرباحا مالية أكثر بعد انتهاء منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى أرسنال مرحلة الدوري بطريقة مثالية للغاية، إذ لم يكتفِ بتحقيق المركز الأول فقط بل فاز في جميع مبارياته الثماني حاصدا العلامة الكاملة (24 نقطة).

واقتربت الأرباح المالية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا من حاجز 60 مليون يورو (نحو 63 مليون دولار)، متقدما بفارق 3 ملايين يورو (نحو 3.1 ملايين دولار) عن بايرن ميونخ الألماني الذي حل بالمركز الثاني في جدول الترتيب أيضا.

واقتربت أرباح الفريق الإسباني الوحيد برشلونة الذي نجح في التأهل المباشر للدور ثمن النهائي من 53 مليون يورو (نحو 55.7 مليون دولار)، فيما حصد غريمه ريال مدريد 38 مليون يورو (نحو 39.9 مليون دولار) تقريبا.

أما حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سيخوض مباريات خروج المغلوب، فقد جمع حتى الآن 37 مليون يورو (نحو 38.9 مليون دولار) تقريبا.

وتاليا الأرباح المالية التي حققها كل فريق بعد نهاية مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا:

أرسنال: 59.74 مليون يورو (نحو 62.7 مليون دولار). بايرن ميونخ: 57.33 مليون يورو (نحو 60.2 مليون دولار). ليفربول: 54.92 مليون يورو (نحو 57.7 مليون دولار). توتنهام هوتسبير: 53.9 مليون يورو (نحو 56.6 مليون دولار). برشلونة: 52.89 مليون يورو (نحو 55.5 مليون دولار). تشلسي: 52.57 مليون يورو (نحو 55.2 مليون دولار). سبورتنغ لشبونة: 52.26 مليون يورو (نحو 54.9 مليون دولار). مانشستر سيتي: 51.94 مليون يورو (نحو 54.5 مليون دولار). ريال مدريد: 37.9 مليون يورو (نحو 39.8 مليون دولار). إنتر ميلان: 37.61 مليون يورو (نحو 39.5 مليون دولار). باريس سان جيرمان: 36.6 مليون يورو (نحو 38.4 مليون دولار). نيوكاسل يونايتد: 36.28 مليون يورو (نحو 38.1 مليون دولار). يوفنتوس: 35.27 مليون يورو (نحو 37 مليون دولار). أتلتيكو مدريد: 34.9 مليون يورو (نحو 36.6 مليون دولار). أتلانتا: 34.64 مليون يورو (نحو 36.4 مليون دولار). بايرن ليفركوزن: 33.62 مليون يورو (نحو 35.3 مليون دولار). بوروسيا دورتموند: 32.61 مليون يورو (نحو 34.2 مليون دولار). أولمبياكوس: 32.29 مليون يورو (نحو 33.9 مليون دولار). كلوب بروج: 31.28 مليون يورو (نحو 32.8 مليون دولار). غلطة سراي: 30.97 مليون يورو (نحو 32.5 مليون دولار). موناكو: 30.65 مليون يورو (نحو 32.2 مليون دولار). كاراباخ أغدام: 30.34 مليون يورو (نحو 31.9 مليون دولار). بودو/غليمت: 29.32 مليون يورو (نحو 30.8 مليون دولار). بنفيكا: 29.01 مليون يورو (نحو 30.5 مليون دولار). أولمبيك مارسيليا: 28.69 مليون يورو (نحو 30.1 مليون دولار). بافوس: 28.38 مليون يورو (نحو 29.8 مليون دولار). يونيون سانت غيلواز: 28.06 مليون يورو (نحو 29.5 مليون دولار). بي أس في آيندهوفن: 27.05 مليون يورو (نحو 28.4 مليون دولار). أتلتيك بلباو: 26.43 مليون يورو (نحو 27.8 مليون دولار). نابولي: 26.42 مليون يورو (نحو 27.7 مليون دولار). كوبنهاغن: 26.1 مليون يورو (نحو 27.4 مليون دولار). أياكس أمستردام: 24.39 مليون يورو (نحو 25.6 مليون دولار). أينتراخت فرانكفورت: 22.67 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار). سلافيا براغ: 21.66 مليون يورو (نحو 22.7 مليون دولار). فياريال: 19.94 مليون يورو (نحو 20.9 مليون دولار). كيرات ألماتي: 19.62 مليون يورو (نحو 20.6 مليون دولار).

كيفية توزيع الأرباح في دوري أبطال أوروبا

وجمعت الأندية الـ36 المشاركة في البطولة هذه المبالغ المالية عبر معايير محددة وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وحصل كل فريق على 18.62 مليون يورو (نحو 19.6 مليون دولار) كمكافأة نظير المشاركة في البطولة، يُضاف إليها 2.1 مليون يورو (نحو 2.2 مليون دولار) مقابل كل فوز في مرحلة الدوري و700 ألف يورو (نحو 735 ألف دولار) عن نتيجة التعادل.

ويمنح يويفا كل فريق من تلك التي احتلت المراكز الثمانية الأولى مليوني يورو (نحو 2.1 مليون دولار)، أما الفرق صاحبة المراكز من 9 إلى 24 والتي ستنجح في التأهل إلى ثمن النهائي من بوابة مرحلة خروج المغلوب فستحصل على مليون يورو (نحو 1.05 مليون دولار).

كما يحصل كل فريق على مكافأة أخرى بالنظر إلى موقعه النهائي في جدول الترتيب، فأرسنال المتصدر حصل على مكافأة بلغت 11.32 مليون يورو (نحو 11.9 مليون دولار) انخفضت تدريجيا حتى 310 آلاف يورو (نحو 325.5 ألف دولار) حصل عليها كيرات ألماتي صاحب المركز الأخير.

أرباح الأدوار الإقصائية

وستزداد قيمة الجوائز المالية في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، إذ سيُمنح المتأهل لربع النهائي 12.5 مليون يورو (نحو 13.1 مليون دولار)، بعد أن كانت 9.6 ملايين يورو (نحو 10.1 ملايين دولار) في الموسم الماضي.

ويُضاف إلى هذه الجائزة 15 مليون يورو (نحو 15.8 مليون دولار) أخرى نظير بلوغ نصف النهائي (كانت 12.5 ملايين يورو (نحو 13.1 ملايين دولار) في الموسم السابق)، إلى جانب 18.5 مليون يورو (نحو 19.4 مليون دولار) مقابل التواجد في المباراة النهائية سترتفع إلى 25 مليون يورو (نحو 26.3 مليون دولار) للبطل (كانت 20 مليون يورو (نحو 21 مليون دولار) في الموسم الفائت).

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن هذه المبالغ لا تتضمن ما يُعرف بـ"حصة القيمة" (Value Pillar)، وهي المكافأة التي يمنحها يويفا لكل نادٍ بناء على القيمة التي يضيفها للبطولة.

وفي هذا الجانب بالتحديد من المقرر أن يوزّع يويفا 850 مليون يورو (نحو 892.5 مليون دولار) بين جميع الفرق.